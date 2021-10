Vorbörse DAX am 21.10.2021 mit Blick auf Quartalszahlen Deutsche Börse, Rekord Bitcoin und Dow Jones

Gestern sahen wir im DAX die Fortsetzung der Konsolidierung und damit den dritten Tag in Folge eine enge Bandbreite von 100 Punkten. Während der DAX also seitwärts tendiert, schafften sowohl Dow Jones als auch Bitcoin einen neuen Rekord. Die Chartbilder und Korrelationen erörtern wir hier am Morgen.

Die Stimmung ist weiter positiv, wie der Fear & Greed Index aufzeigt. Wie ist das zu interpretieren?