Deutsche Anleihen erreichen neue Rekordkurse

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Montag an die Kursgewinne vom Freitag angeknüpft und ihre Rekordjagd fortgesetzt. Die jüngste Eskalation im Handelskrieg zwischen den USA und China sorgte weiter für eine stärkere Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Anlagen, hieß es von Marktbeobachtern.

Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future erreichte in der vergangenen Nacht ein neues Rekordhoch bei 179,21 Punkten. Am Morgen wurde der Bund-Future aber wieder etwas tiefer bei 178,75 Punkten gehandelt. Die Rendite zehnjähriger deutscher Staatsanleihen lag am Morgen bei einem Rekordtief von minus 0,68 Prozent.