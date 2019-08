Seit die Welle der Cannabis-Legalisierung über die Kanada rollt, schießen die Anbieter von Cannabisprodukten wie Pilze aus dem Boden. Im Green Rush ist der Markt mittlerweile so groß geworden, dass es für Anleger schwer ist, die Spreu vom Weizen zu trennen.

Heute möchten wir euch die Aktie des höchst innovativen Cannabisunternehmens RavenQuest BioMed Inc. vorstellen.

Das wichtigste vorab: RavenQuest ist ein von Health Canada lizensierter Cannabis-Produzent mit Standorten in Markham, Ontario und Edmonton.

Lassen wir bewegte Bilder sprechen, CEO George Robinson präsentiert uns gemeinsam mit Commodity TV die hochmoderne Cannabisproduktionsanlage von RavenQuest BioMed in Edmonton:

Obwohl die Wachstumsaussichten für RavenQuest optimistisch sind, stand die Aktie in den letzten Monaten unter Druck, wie man am Kursverlauf unschwer erkennen kann.

Wir haben für euch einige der jüngsten Entwicklungen hervorgehoben, die wir für bedeutend befunden haben:

7 August - RavenQuest informiert mit Aktionärs-Update über die neuesten Entwicklungen

Die erste Ernte im Werk Edmonton war sehr erfolgreich und die 6 Sorten (Brooklyn Sunrise, The Ultimate, CBD Compassion, CBD Kush, Charlottes Angel und CBD Skunk Haze) bestanden sämtliche analytischen Tests. Darüber hinaus wurden die beiden hochmodernen Produktionsstätten in Markham und Edmonton von Health Canada Inspektoren besucht. Die Inspektoren waren zwei Tage lang in jeder Einrichtung vor Ort und Health Canada fand keine Beanstandungen.

3 Juli – RavenQuest wird in den auf Cannabis fokussierten ETFs Horizons Emerging Marijuana Growers Index ETF (NEO: HMJR) aufgenommen

Über Horizons ETFs Management (Kanada): Horizons ETFs Management (Canada) Inc. ist ein innovatives Finanzdienstleistungsunternehmen und bietet eine der größten Suiten von börsengehandelten Fonds in Kanada. Die Produktfamilie der Horizons ETFs umfasst ein breit diversifiziertes Lösungsangebot für Anleger aller Erfahrungsstufen, um ihre Anlageziele unter verschiedenen Marktbedingungen zu erreichen. Horizons ETFs verwalten ein Vermögen von mehr als 10 Mrd. USD und 90 ETFs sind an den wichtigsten kanadischen Börsen notiert. Horizons ETFs Management (Canada) Inc. ist Mitglied der Mirae Asset Global Investments Group.