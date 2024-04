Deutsche Rohstoffnacht in Stuttgart ein voller Erfolg! Exklusive Videos hier!

Liebe Leserinnen und Leser,

am 26.04.2024 war es wieder einmal so weit. Wir von der Swiss Resource Capital AG waren wieder stolzer Ausrichter der Deutschen Rohstoffnacht (https://www.deutsche-rohstoffnacht.com/) . Bereits zum 11. Mal konnten wir diese Veranstaltung im Rahmen der Invest Messe in Stuttgart in den heiligen Hallen abhalten und Sie exklusiv im Rahmen unseres Rahmenprogramms über die neusten Aktivitäten im Rohstoffmarkt auf dem Laufenden halten.

Das Abendprogramm war gespickt mit Highlights aus der Welt der Rohstoffe, zu dessen Finale noch eine tolle Verlosung von insgesamt 1,5 Unzen Gold und 20 Unzen Silber stattfand. Ein herzliches Dankeschön noch einmal an alle Protagonisten und Zuschauer!

Defizite bei Uran und Silber! Gold im Bullrun!

Die 11. Deutsche Rohstoffnacht stand im Zeichen physischer Defizite bei etlichen Rohstoffen. Dies wurde in der Eröffnungsrede von Jochen Staiger, CEO und Gründer von Swiss Resource Capital AG, eindrucksvoll aufgezeigt. Er gibt einen Überblick über das Silberdefizit, wer die Käufer bei Gold sind, was bei Uran los ist und wie es weiter gehen könnte. Zusätzlich gibt der Point-and-Figure Chartanalyst ein paar Kursziele an.

Deutsche Rohstoffnacht: Einführung mit Jochen Staiger

Exklusive Einblicke direkt vom Management!

Unser Programm ließ die Unternehmensvertreter direkt mit einem 20 minütigen Vortrag zu Wort kommen. Jeder Unternehmensvertreter hat einen Einblick in sein Unternehmen sowie seinen Ausblick geben.

Saturn Oil & Gas (WKN: A3C9X6): https://www.commodity-tv.com/play/saturn-oil-and-gas-corporate-present ...

Auch ist uns gelungen endlich mal wieder Ronald Stöferle, den Autor und Begründer des weltweit größten Goldreports „In Gold we trust“ als Keynote Sprecher zu gewinnen.

Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO der AMS AG aus Zürich hat wie immer für Sie die Edel- und Metallmärkte und Minenunternehmen aufgearbeitet und Ihnen viele wertvolle Tipps und Anregungen geliefert.

Bis zum nächsten Jahr am 8. Mai 2025!

Die nächste Invest Messe findet nächstes Jahr vom 8. bis zum 9. Mai 2025 statt, so dass Sie sich schon jetzt den Termin für die 12. Deutsche Rohstoffnacht am 8. Mai 2025 um 18 Uhr ganz dick in Ihrem Kalender eintragen können!

Wir freuen uns auf Sie!

