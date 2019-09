Kann die Vonovia-Aktie nach der neuesten Kaufempfehlung in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 45 Euro ansteigen, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Erträge sorgen.

Die Aktie des bundesweit aufgestellten Wohnimmobilienkonzerns Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1) wird seit Ende Januar 2019 zumeist innerhalb einer Bandbreite von 41,50 Euro bis 48 Euro gehandelt. In den vergangenen Tagen setzte sich die Aktie vom unteren Rand der Handelsspanne nach oben hin ab und konnte wieder die Marke von 42 Euro überwinden.

Kann die Vonovia-Aktie, die in einer neuen Analyse von Goldman Sachs mit einem von 51,50 Euro auf 57,20 Euro angehobenen Kursziel auf die Conviction Buy List gesetzt wurde, in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 45 Euro zulegen (auf diesem Niveau notierte die Aktie zuletzt am 4.9.19) dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.