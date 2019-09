DAX – Besser als erwartet! Nach dem Angriff auf die saudi-arabische Ölindustrie wurde der gestrige Montag an den Aktienmärkten mit Argusaugen beobachtet. Die gute Nachricht vorweg: die deutschen Blue Chips schlugen sich weit besser als erwartet und hielten das Minus von 0,7% über die gesamte Sitzung konstant. Im Tief ging es zwar kurzzeitig auf 12.363 Punkte hinunter, doch mit dem Intraday-Top bei 12.419 Zählern machten die Bullen deutlich, dass sie so schnell nicht aufgeben wollen. Das bedeutet: Aus charttechnischer Sicht ist die Verteidigung der 12.350er-Marke auf Schlusskursbasis ein wichtiges Signal, dass durchaus noch Luft nach oben zur Verfügung steht! Dabei sollte nun zunächst der Re-Break bei 12.400 bzw. am Mai-Top bei 12.436 gelingen, um anschließend einen Sprint an die 12.500er-Schwelle und darüber an das Jahreshoch bei 12.656 Zählern initiieren zu können. Auf der Unterseite ist mit dem gestrigen Rücksetzer bereits etwas „Druck“ abgelassen worden; der erfolgreiche Test der Haltezone bei 12.350 Punkten kann dabei schon als kleines Pullback verbucht werden. Dennoch dürfen weitere Rücksetzer nicht kategorisch ausgeschlossen werden, zumal sich mit dem Leitzinsentscheid in den USA am Mittwoch und dem Hexensabbat am Freitag noch zwei wichtige Termine mit Bewegungspotenzial auf der Agenda finden. Als mögliche Haltestellen bieten sich unverändert die Chartmarken bei 12.350 sowie 12.310/12.200 an, wobei nach wie vor auf die offenen Kurslücken zu achten ist, von denen die erste schon bei 12.292 Punkten geschlossen werden könnte.

WKN Basiswert Stopp-Loss Barriere Hebel Bezugsverhältnis Laufzeit Geld- / Briefkurs MINI FUTURE LONG SR3T9H DAX 11.285,78 9,9093 0,01 endlos 12,50 € / 12,51 € Direkt handeln MINI FUTURE SHORT SC642V DAX 13.512,91 9,609 0,01 endlos 12,91 € / 12,92 € Direkt handeln

Brent Rohöl – Durch die Decke! Dass der Anschlag auf die Raffinerie im saudi-arabischen Abkaik den Ölpreis anschieben würde, war zu erwarten gewesen; dass die Kurse am Ende mit einem zweistelligen Plus nachgerade durch die Decke gehen würden, kam dann aber doch ein wenig überraschend. Über acht Dollar legte die Nordseesorte Brent zu, per Gap sprangen die Notierungen über die 200-Tage-Linie, die aktuell bei 64,13 USD verläuft und auch gleich über die 65er-Barriere sowie über das Julihoch bei 67,68 USD. Damit haben die Kurse jetzt theoretisch freie Bahn bis zur vielbeachteten 70-Dollar-Marke; darüber eröffnet sich bereits Raum bis hin zum Jahreshoch bei 75,59 USD, das am 25. April aufgestellt wurde. Nach unten sollte dabei auf die offene Kurslücke geachtet werden, die erst bei 60,80 USD geschlossen wäre. Zuvor sollte aber noch die 63er-Schwelle stützend wirken.

WKN Basiswert Stopp-Loss Barriere Hebel Bezugsverhältnis Laufzeit Geld- / Briefkurs MINI FUTURE LONG SR3QYK Brent (ICE) Future 56,92 5,2041 1,00 endlos 11,94 € / 11,95 € Direkt handeln MINI FUTURE SHORT ST5TC8 Brent (ICE) Future 79,49 5,1322 1,00 endlos 11,90 € / 11,91 € Direkt handeln

Wirecard – Perfekter Wochenstart! Während es für die meisten deutschen Blue Chips zum Start in die neue Woche abwärts ging, legte die Wirecard-Aktie den Turbo ein. Dabei katapultierten sich die Kurse erneut über die 150-Euro-Marke und nehmen nun ein weiteres Mal Anlauf, auch die Eindämmungslinie bei 155/156 Euro zu überwinden. Gelingt der Coup dieses Mal, müssten die Notierungen im nächsten Schritt auch das Mai-Top bei 162,30 Euro überbieten, um sich endlich an die 170er-Barriere bzw. das Jahreshoch bei 170,70 Euro heranschieben zu können. Darüber wäre dann Platz bis zum Rekordhoch bei 199 Euro, allerdings dürfte es davor noch den ein oder anderen Rücksetzer geben; als Haltestelle dafür bietet sich jetzt wieder die 150er-Marke an, darunter sind die 140er-Schwelle und der GD200 bei 135,94 Euro als Unterstützungen zu nennen.

WKN Basiswert Stopp-Loss Barriere Hebel Bezugsverhältnis Laufzeit Geld- / Briefkurs ENDLOS TURBO LONG SR1PRL Wirecard AG 129,2381 5,9708 0,10 endlos 2,50 € / 2,57 € Direkt handeln ENDLOS TURBO SHORT SR1UV9 Wirecard AG 177,4188 6,0176 0,10 endlos 2,48 € / 2,55 € Direkt handeln

Lufthansa – Ausgebremst! Am anderen Ende des DAX-Tableaus fand sich gestern die Lufthansa-Aktie wieder, die vom Ölpreis-Schock voll erwischt wurde. Dabei drehten die Papiere kurz vor der 15-Euro-Barriere nach unten ab und rutschten in den Einzugsbereich der 14,50er-Haltezone zurück. Die zu verteidigen, wäre jetzt ein wichtiger Schritt zur Stabilisierung; gelingt dann auch die Rückeroberung der 15er-Schwelle, könnte die Fortsetzung der jüngsten Erholung mit Zielen bei 15,50 bzw. 16 Euro starten. Direkt darüber wartet dann das offene Gap vom 17. Juni, das erst bei 17,62 Euro vollständig geschlossen wäre. Brechen die Kurse dagegen nach unten weg, dürfte der Test der 14er-Marke unvermeidlich werden; verlieren die Papiere diesen Halt, müsste ein Rutsch an die nächsten Haltelinien bei 13,50 bzw. 13 Euro einkalkuliert werden.

WKN Basiswert Stopp-Loss Barriere Hebel Bezugsverhältnis Laufzeit Geld- / Briefkurs MINI FUTURE LONG SR3X2C Deutsche Lufthansa AG 12,62 5,6154 1,00 endlos 2,51 € / 2,59 € Direkt handeln MINI FUTURE SHORT SR2E62 Deutsche Lufthansa AG 16,58 4,9135 1,00 endlos 2,88 € / 2,96 € Direkt handeln

Interessenkonflikt: Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. 17.9.2019 Die Trading Idee des Tages wird von prime-quants.de vorgestellt.