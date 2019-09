Martina Merz legt den Vorsitz im Board of Directors bei SAF-Holland nieder. Dafür werden persönliche Gründe angeführt. Merz soll vorübergehend neue Vorstandschefin bei ThyssenKrupp werden. Sie bleibt jedoch auch weiter Mitglied im Board of Directors von SAF-Holland.Neuer Chef des Gremiums wird Martin Kleinschmitt. Er war bisher der Stellvertreter von Merz. Kleinschmitt gehört dem Board seit März 2013 an. Er ist Partner der ...