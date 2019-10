Weiterhin ist es die Zone knapp oberhalb der 20-Euro-Marke, die Evotecs Aktienkurs charttechnische Probleme bereitet. An vier Tagen in Folge waren die Tageshochs bei 20,00/20,05 Euro notiert. Hinzu kommen die Widerstandsmarken, die sich zwischen 20,12 Euro und 20,22/20,32 Euro abzeichnen. Zu der Zone gehört auch die 20-Tage-Linie bei 20,31 Euro, an der die Evotec Aktie jüngst nach unten abprallte. Das untere Ende der Zone steht ...