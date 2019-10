BALD ÜBER 85% DER BITCOINS GESCHÜRFT - WAS PASSIERT DANN?

Bald sind über 85% aller Bitcoins geschürft. BTC-Kurs aktuell wieder unter 8.000 US-Dollar.

Diese Woche dürfte es soweit sein. Dann wird der 18. millionste Bitcoin geschürft. Laut dem Algorithmus verbleiben danach nur noch 3 Millionen Bitcoins für die Miner übrig. Durch die Halbierung der Blockbelohnung (auch Halving genannt), was ca. alle vier Jahre stattfindet, wird der letzte Bitcoin voraussichtlich erst im Jahr 2140 geschürft. Dadurch will Bitcoin vor allem die Investoren belohnen, die frühzeitig in Bitcoin investiert haben. Das nächste Halving findet im Mai 2020 statt. Viele Bitcoin-Anhänger rechnen damit, dass der BTC-Kurs durch das Halving regelrecht durch die Decke geht. Einen Push nach oben könnte momentan der Bitcoin aus charttechnischer Sicht benötigen, um das bärsiche Kursmuster zu entschärfen. Aktuell kämpft der BTC an der Unterstützung seiner seit Ende März 2019 gültigen Aufwärtstrendlinie. Ein Bruch dieser Linie sowie ein Unterschreiten des bisherigen Viermonatstiefs bei 7.694 US-Dollar könnte den Kurs der weltgrößten Kryptowährung bis auf seine 200-Tage-Durchschnittslinie bei ca. 7.340 US-Dollar fallen lassen. Knapp darunter bei 7.273 US-Dollar befindet sich das 61,8% Fibonacci-Retracement-Level. Spätestens hier sollte BTC abprallen und eine stärkere Erholung einleiten.

