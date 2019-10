Digitale Assets werden sich als investierbare Assets und Wertspeicher durchsetzen, die an globalen, lizenzierten Börsen handelbar und für Einzelpersonen und Institutionen auf der ganzen Welt zugänglich sind. Dieses globale dezentrale Framework basiert auf - und wird von - verteilten Ledgern getragen, die den Bedarf an zentralen Vermittlern für den Werteaustausch überflüssig machen.

Was sind digitale Assets und was ist Mint Assets? Zunächst ein Blick in die Vergangenheit...

Stellen Sie sich vor, wie sich unser Wortschatz mit der Entwicklung des Internets in den letzten Jahren erweitert hat. Es gab eine Zeit, in der sich "Smartphone", "mobile App" und "Opt-in" fremd und unbekannt anfühlten. Vor 20-25 Jahren (bevor das Internet so allgegenwärtig wurde wie heute) war das Wort "Content" als Pauschallbergriff etwas unkonventionell und ungewöhnlich, es war üblicher den eigentlichen Medientyp selbst zu hören. Es gab "Bücher", "Filme", "Zeitungsartikel" usw., aber "Content" war eher ein Begriff, der von Rechtsanwälten verwendet wurde, die ein allgemeines Wort für Verträge und Lizenzen benötigten. In den 90er Jahren begannen Sätze wie "Content Is King" (das anscheinend Bill Gates 1996 zugeschrieben wird) häufiger verwendet zu werden und trugen dazu bei, die Annahme von "Content" als Begriff für jede Art von Medienproduktion zu fördern.

Wie ist der Begriff Digitales Asset entstanden?