Fura Gems Inc. (TSXV: FURA; FRA: A2DP3J) hat die bereits angekündigte 100-prozentige Beteiligung an der Rubin-Prospektionslizenz Nr. 5572L im Distrikt Montepuez in der Provinz Cabo Delgado in Mosambik erfolgreich abgeschlossen. Diese Transaktion war bereits den Pressemitteilungen von Fura vom 26. Juli 2018 und 22. August 2019 angekündigt worden.

Dev Shetty, President & CEO von Fura, kommentierte: "Wir freuen uns über den Erwerb der Lizenz, die im Herzen der Rubinproduktion des Montepuez-Distrikts von Mosambik liegt. Fura hat bereits erste Produktionsbohrungen abgeschlossen und eine Waschanlage installiert, die wir voraussichtlich bis Ende 2019 fertig stellen werden“ Vor Ende 2019 werde man mit der Probenahme auf dem 100 km² großen Lizenzgebiet beginnen und weitere Untersuchungen durchführen, erklärte Shetty weiter.