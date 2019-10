Auch in der hinter uns liegenden Woche hatte die Aktie der ProSiebenSAT1 Media-AG Schwierigkeiten, sich entscheidend von der 50-Tagelinie zu lösen. Diese war zwar bereits am Montag überschritten worden, doch auch an den Folgetagen gelang es den Bären immer wieder, den Kurs noch einmal auf den 50-Tagedurchschnitt zurückfallen zu lassen.

Es spricht für die Käufer, dass diese Angriffe sehr schnell