Wirecard – was nun?

… war unsere große Frage im Webinar am Montag Abend mit der DZ-Bank. Die Aufzeichnung ist hier abrufbar. Ebenfalls zum Wochenstart hatten wir einen besonderen Trade im Turbo-Depot am Start. Aber sehen Sie selbst…

Liebe Leser von Feingold Research – wir machen es kurz: Sie wollen den Mehrwert unseres Turbo-Dienstes kennenlernen? Dann schauen Sie sich die WKN HZ47KC mal an. Es war die WKN, die wir versprochen hatten für unsere Abonnenten. Warum? Weil wir Volatilität lesen können und ein wenig Markterfahrung haben. Fazit – Kurs von 1,11 Euro auf 2,50 Euro. Fast 150% in 2 Stunden. Unsere Originalmail an alle Leser um 11:50 Uhr: (Wer ab sofort dabei sein möchte – hier geht es zu unserem Abo;-). Übrigens ist dies unser Mehrwert, die Interpretation von Volatilität. Denn die Aktie stand nahezu still während unsere Leser bei uns Spaß haben konnten. Und selbst wenn man den Trade nicht gemacht hat – solche Gelegenheiten gibt es mehrmals im Jahr – siehe Öl auch zuletzt – aber man muss verstehen, was dahinter funktioniert und wie Preise funktionieren. Das soll auch nicht arrogant gemeint sein, sondern ist einfach echter Mehrwert und kein pures Gezocke a la Hop oder top. Euer TEAM Feingold Research

Liebe Leser,

unsere Scheine sind sehr spekulativ, deshalb sind wir hier, doch eben auch verdammt chancenreich dank der Vola. Die übrigens immer noch bei 56%, 55% und 51% liegt – November, Dezember März at the money. Dies ist mit riesigem Abstand das spannendste in D. was man finden kann. Deshalb fokussieren wir uns gerade auch auf Wirecard, denn das Traden macht dort Spaß.

Vorschlag - HZ47KC. Kostet 1,11 Euro. Barrieren 95 und 150 Euro.

Von diesem Papier nehmen wir ebenfalls ins Turbo-Depot 250 Stücke zu 1,11 Euro. Das Papier ist hoch riskant, es ist ein klarer Play der rückläufigen Vola über die nächsten Wochen.

Vg Euer Team FR