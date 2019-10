CHINA RELATIVIERT AUSSAGE - BITCOIN FÄLLT

China fordert Investoren auf nicht in digitale Währungen zu investieren. Bitcoin-Kurs gibt nach.

Am vergangenen Freitag schoss der Bitcoin (BTC) regelrecht durch die Decke, nachdem der chinesische Staatspräsident Xi Jinping zu einer stärkeren Entwicklung von Blockchain-Technologien in seinem Land aufrief. In diesem Zusammenhang erwähnte er, dass China eine führende Rolle in der Blockchain-Technologie übernehmen und sich zukünftig der Technologie öffnen wird. Nun rudert die chinesische Regierung zurück und relativiert die Aussagen ihres Staatschefs. Über die von der kommunistischen Partei herausgegebenen Zeitung People’s Daily fordert der chinesische Staat nun Investoren auf, rational zu bleiben und die Innovation der Blockchain-Technologie nicht als Anreiz für Spekulationen in virtuelle Währungen zu verstehen. In China ist seit 2017 der Handel mit digitalen Währungen und Token über Krypto-Börsen durch die Regulierungsbehörden untersagt. Entsprechend reagiert heute der Bitcoin-Kurs auf diese Meldung. Gegen 17:30 Uhr MEWZ notiert die nach der Marktkapitalisierung größte Kryptowährung der Welt mit einem Abschlag von 4,06 Prozent bei 9.085 US-Dollar je Coin.

