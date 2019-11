Stars Group - Full Tilt Poker und Pokerstars Konzern hat endlich den Boden gefunden, jetzt kann die Party so richtig losgehen!

Nach Verkündigung des potentiellen Zusammenschluss mit Flutter schließt die Aktie die Bodenbildungsformation ab!

Symbol: TSG ISIN: CA85570W1005

Rückblick: Heute schauen wir uns die Stars Group etwas genauer an. Der kanadische Glücksspielkonzern mit bekannten Onlinepoker Angeboten wie Full Tilt Poker und Pokerstars wurde erst 2001 gegründet und hat den Hauptsitz in Toronto. Aktuell steht ein potentieller Zusammenschluss mit den Flutter Entertainment Konzern im Raum, was der Aktie zu einem enormen Gap von 30 % Anfang Oktober verhalf. Gemeinsam würde der Megaglücksspielkonzern auf einen Wert von mehr als 10 Mrd. USD kommen, wobei das Verhältnis an dem neuen Konzern mit 54,64 % für Flutter-Aktionäre und 45,36 % für Stars Group Aktionäre festgelegt wurde. Mit diesem Gap schaffte es der Anteilsschein die über 1 Jahr dauernde Bodenbildung abzuschließen und über den massiven Widerstand bei 20,60 USD zu steigen. Alle relevanten gleitenden Durchschnitte konnten zurückerobert werden, aktuell hält sich der Wert sehr stabil über diesen und bildet gerade eine kleine 1-2-3 Formation über dem alten Widerstand.