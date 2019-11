Achtung Rekord-News! Quartalszahlen veröffentlicht!

Nicht umsonst hat der CEO dieses Unternehmens schon im Vorfeld auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen mittels eines Tweets hingewiesen. Denn es wurden Rekorde gebrochen, was der weiteren positiven Entwicklung des Kurses der Aktie extrem zuträglich sein dürfte.

Zusammenfassend kann man folgende Punkte hervorheben:

Quartalsumsatz von 7,2 Mio. USD (9,55 Mio. CAD) – gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt!

– gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt! Bruttoertrag 2,9 Mio. USD (3,85 Mio. CAD) = 41% Gewinnmarge!

= 41% Gewinnmarge! Bester Bruttoertrag , sowohl prozentuell als auch in der Summe der Firmengeschichte !

, sowohl prozentuell als auch in der Summe ! 9 Monate Umsatz von 25,4 Mio. USD (33,7 Mio. CAD) – eine 223% Steigerung gegenüber dem Vorjahr!

– eine 223% Steigerung gegenüber dem Vorjahr! Arbeitskapital 19,1 Mio. CAD



FAZIT:

Dies ist für mich ein außerordentlich erfreuliches Ergebnis. Im speziellen beeindruckt mich die Vergrößerung der Gewinnmarge von 16% im Vorquartal auf 41% in Q3. Führt man sich die ersten beiden Quartale 2019 zu Gemüte, so wird man herausfinden, dass der Bruttoertrag des nun bekannt gegebenen 3. Quartals um 40% höher ist als in Q1 und um 99% höher als in Q2!

Ein Vergleich der Brutto-Margen relevanter Unternehmen zeigt, dass man nun auf den obersten Sprossen der Margenleiter steht. Zu benennende Beispiele wären:

1933 Industries (25%)

Indus Holdings (16%) oder

C21 Investments (33%)



Auf der anderen Seite war man sehr um die Kostenreduktion der laufenden Ausgaben bemüht. Allein durch die Vereinbarung mit Falcon International ersparte man sich 1,2 Mio. CAD und reduzierte die Mietkosten um 26%

Obgleich die Umsätze gegenüber dem Vorquartal etwas zurückgingen, wird es die Anleger trotzdem freuen, dass unter dem Strich weitaus mehr Bruttoertrag, nicht nur prozentuell, sondern auch in echten Dollars, übrig bleibt. Auch die Arbeitskapital-Situation hat sich enorm verbessert. Man ist nun mit 19 Mio. CAD weitaus besser für die Zukunft und die Expansion gerüstet und hat den Fokus des US-Cannabisgeschäfts auf die Geschäftsbereiche gelenkt, die auch hohe Margen bieten.

Ich bin mehr als nur zuversichtlich, dass die Anleger diese Zahlen gebührend honorieren werden und sehe einen weiteren explosiven Kursverlauf der Aktie von Halo Labs (A2JB9L) entgegen. MEINUNG AUTOR

…vor allen Dingen weil sich ein echtes Mega-Event angekündigt hat, das womöglich schon Anfang nächster Woche über die News Ticker laufen sollte.

Kiran Sidhu, der CEO von Halo Labs (A2JB9L), hat kürzlich sein Flugticket nach Südafrika getwittert (Link). Der Hintergrund hierzu ist, dass Halo Labs (A2JB9L) die Übernahme von Bophelo Biosciences plant, die 205 Hektar genehmigten Marihuana-Boden mit in die Ehe bringen, der für Umsätze jenseits der 1 Mrd. CAD-Marke sorgen könnte.





841 Mio. USD = 1,1 Mrd. CAD

Bophelo ist kein mittelloses und somit unbewegliches Unternehmen – im Gegenteil:

Zitat: Bophelo hat Drittmittel in Höhe von über 1 Million US-Dollar erhalten, die zum Teil für die Errichtung und den Anbau eines ersten Hektars (+107.000 sq ft) verwendet werden, der voraussichtlich im vierten Quartal 2019 vollständig umgesetzt wird. Darüber hinaus befindet sich Bophelo in Gesprächen mit südafrikanischen Banken, um ein Darlehen zur Finanzierung sämtlicher Anbaubetriebe sowie den Ausbau einer Gewinnungsanlage zu sichern, deren Inbetriebnahme für 2020 erwartet wird.

Es könnte also wirklich zu Beginn nächster Woche so weit sein und aus der kleinen Halo Labs wird das börsennotierte Unternehmen mit der größten genehmigten Cannabis-Anbaufläche der Welt.

HALO LABS INC.*

GRÖSSER ALS CANOPY, GRÖSSER ALS APHRIA, GRÖSSER ALS AURO

DIES IST DIE GRÖSSTE GENEHMIGTE CANNABIS-ANBAUFLÄCHE WELTWEIT MEINUNG KIRAN SIDHU, C’EO‘ HALO LABS

Die genehmigte Anbaufläche wird eine unfassbar große sein: 200 Hektar stehen dem Unternehmen zur Verfügung. 205 Hektar, die über eine MILLIARDE Dollar im Jahr an Umsatz erzielen sollen. Damit dies alles Realität werden kann, muss Halo Labs (A2JB9L) wie angekündigt das Unternehmen Bophelo Biosciences übernehmen. Kiran Sidhu hat durchsickern lassen, dass dies nun nächste Woche passieren wird.



IN LESOTHO GEHT ES OHNEHIN SCHON VORAN…

Die Fortschritte in der letzten Zeit sind beeindruckend. Alles ist gerüstet für eine lukrative erste „Aussaat“ und Ernte!





Alles wächst und gedeiht – Wachstum in den letzten Wochen!

THE PLACE TO BE – LESOTHO

Die 200 Hektar befinden sich in Lesotho, dem Mekka für die Cannabis-Massenproduktion. Halo Labs (A2JB9L) befindet sich dort in guter Gesellschaft. Drei andere kanadischen Cannabisunternehmen, die zu den bekanntesten der gesamten Branche gehören, haben hier schon erhebliche Summen investiert.

Aber während Halo Labs (A2JB9L) bzw. Bophelo Bioscience über 200 Hektar mit „Conditional Approval“ verfügen kann, sind die Mitbewerber auf drei bis fünf Hektar beschränkt.

THE BIG PICTURE

Halo Labs Inc. ist ein Marihuana-Verarbeiter mit Hauptsitz in Oregon (USA). Halo Labs hat in Oregon im Bereich der Öle und Konzentrate aus der Marihuanapflanze einen Marktanteil von über 20%.





Rekordernte in Oregon

Leaflink benannte die Halo Labs Eigenmarken „Hush“ und „Mo-Jave“ als die „Biggest Brands“ im Staat!



Das Unternehmen hat einen rasanten Wachstumskurs eingeschlagen, indem man nach Kalifornien und Nevada expandierte und jetzt auch den internationalen Markt ins Visier nimmt.

UMSATZEXPLOSION 2019

Nachdem man so überaus erfolgreich in Oregon agierte, beschloss das Management zu expandieren und das Fachwissen über die Cannabisöl- und Konzentratextrahierung in Kalifornien und Nevada einzusetzen.

KALIFORNIEN

In Cathedral City, in der Nähe von Palm Springs, hat Halo Labs seine erste Cannabis-Extraktionsanlage in Kalifornien in Betrieb genommen. Diese kann pro Woche bis zu 120 Kilogramm Cannabisöle und Konzentrate produzieren.

Für führende Marken führt Halo Labs die Lohnfertigung durch.

4 Top Marken als Kunden



Weitere Standorte, die zusätzliche Kapazität bringen sollen, stehen kurz vor der Inbetriebnahme bzw Lizenzierung.

NEVADA

In Las Vegas, in der Nähe des Flughafens, betreibt man ebenfalls einen Cannabis-Extraktionsbetrieb, der jetzt in der Kapazität ausgebaut werden soll. Auch ein eigener Cannabisanbau im Staat ist geplant.

Anlagen Begehung bei Halo Labs





WAS VERKAUFT HALO LABS?

In Oregon erzeugt man Konzentrate aus der Cannabispflanze, die man verkauft und hat aber auch seine eigene Produktline auf den Markt gebracht. In Nevada ist man in der Zwischenzeit in 13 Cannabisverkaufsstellen präsent und verkauft dort drei Eigenmarken und eine in Lohnfertigung erzeugte Fremdmarke. In Kalifornien erzeugt man Cannabiskonzentrate für den Vertragspartner Falcon International und auch Eigenmarken, die in Kürze möglicherweise in bis zu 650 Geschäften stehen werden.

Halo Eigenmarken





BEWERTUNG UND FAZIT:

Für mich ist Halo aufgrund der schon erzielten Umsätze und der hervorragenden Aussichten für das Jahr 2019 und 2020 absolut keine Zockeraktie und eines der risikoärmsten Papiere im Sektor! Speziell der Schritt auf das internationale Parkett, durch die Übernahme von Bophelo Biosciences, sorgt, in meinen Augen, für ein gewaltiges Blue Sky Potential.

Ich kann Ihnen diese Chance nur zeigen – ob Sie diese ergreifen, liegt bei Ihnen!

Ihr

Helmut Pollinger

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei bullVestor definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

