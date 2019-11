Auch die feldbasierte Gold- und Silberexploration liefert immer mehr Hinweise auf eine signifikante Kupfermineralisierung.

Der kanadische Edel- und Basismetallexplorer Aurania Resources Ltd. (ISIN: BMG069741020 / TSX-V: ARU) hat in den vergangenen drei Monaten signifikante Fortschritte bei seinen Explorationsarbeiten in Ecuador erzielt. Neben den Erkundungsbohrungen auf dem ersten von vier Zielen, ‚Yawi‘, der Suche nach den historischen Goldminenzentren ‚Logroño‘ und ‚Sevilla‘ sowie der Kupferexploration im Rahmen des ‚Lost Cities - Cutucu‘-Projekts im Südosten Ecuadors, laufen die Explorationsarbeiten noch weiter auf Hochtouren.

Die Bohrungen auf dem Gold-Silber-Ziel ‚Yawi Target A‘ kommen laut Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/play/aurania-resources-drill-targets-at-y ... - gut voran. Das zweite Bohrloch habe bereits eine Tiefe von 256 m erreicht. Je nach Ergebnis würden allerdings die Bohrpläne im Laufe des Bohrprogramms ständig angepasst, hieß es aus dem Unternehmen.

Zudem arbeite man parallel an der Erforschung der ‚Lost Cities‘ weiter, vorrangig auf den Projektteilen ‚Logroño‘ und ‚Sevilla‘. Hier finden Feldarbeiten statt, die dann anhand von Metrons Bayesianischer statistischer Analyse ausgewertet werden. Auch die ‚LiDAR‘-Messungen (Überflugmessungen) werden aktuell stark forciert, da diese für die weitere Explorationsplanung äußerst relevant seien. Da allerdings Metrons detaillierte ‚LiDAR‘-Messungen witterungsbedingt nicht durchgeführt werden konnten, hat Aurania kurzerhand jemand anderen mit den Messungen beauftragt. Diese Überflugmessungen sind zwar nicht so exakt wie die von Metron, erfordern aber auf der anderen Seite auch nicht die Flughöhe wie sie Metron benötigt, die deshalb auch bei wolkenbehangenem Himmel durchgeführt werden können.

Auch die feldbasierte Gold- und Silberexploration liefert immer mehr Hinweise auf eine signifikante Kupfermineralisierung. Hier plant Aurania zunächst an zwei Stellen mit den Explorationsarbeiten fortzufahren. Das sedimentär eingeschlossene Kupfer-Silber, das in Kanalprobenahmen gefunden wurde, verläuft nach derzeitigem Stand entlang bestimmter Schichten im sedimentären Wirtsgesteinen. Weiterführende Ergebnisse zu diesen Arbeiten werden in Kürze erwartet. Zudem unterstreichen die Feldarbeiten das Potenzial für weitere Porphyr-Kupferziele im Projektgebiet. Geologisch gesehen entstehen solche Porphyr-Kupferzonen meist in der Nähe von sedimentbehafteten Kupfer-Silber-Bereichen und bilden sogenannte ‚Zielcluster‘. Beide bisher bekannten Ziele werden so weit entwickelt, dass diese ‚Cluster‘ auf die effizienteste und kostengünstigste Weise bebohrt werden können.

Alles in allem befindet sich Aurania Resources also auf einem hervorragenden Weg und wird in naher Zukunft mit einigen spannenden Explorationsergebnissen aufwarten können. Diese aneinandergereiht, könnten das Potenzial dieser hervorragenden Liegenschaft unterstreichen, zumindest aber schon einmal bedeutende Anhaltspunkte liefern, was man zukünftig erwarten kann.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den „Webseiten“, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -. Bitte beachten Sie auch, falls vorhanden, die englische Originalmeldung.