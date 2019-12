Deutsche Anleihen geben leicht nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit leichten Kursverlusten in die neue Handelswoche gegangen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,06 Prozent auf 171,18 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen stieg im Gegenzug leicht auf minus 0,29 Prozent.

Vor dem Wochenende waren sichere Anlagen wie Bundesanleihen zunächst erheblich unter Druck geraten. Gegen Abend drehten sie aber in die Gewinnzone. Das zeigt, dass die Anleger trotz nahendem geordneten Brexit und erstem Abkommen zwischen den USA und China vorsichtig bleiben. Ein Grund sind unklare Details zur amerikanisch-chinesischen Einigung.

Am Montag blicken Analysten und Anleger auf neue Konjunkturdaten aus der Eurozone. Es werden die Einkaufsmanagerindizes erwartet - eine Umfrage in Unternehmen, die Auskunft über den Zustand der Konjunktur gibt. Es wird mit einer leichten Aufhellung gerechnet, allerdings von sehr niedrigem Niveau aus. Seit einiger Zeit hat die Wirtschaft im Euroraum an Schwung verloren, insbesondere das größte Mitgliedsland Deutschland./bgf/mis