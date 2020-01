Investoren sollten lieber nicht so viel traden

Liebe Leser,

viele Anleger, die eigentlich langfristig am Markt investiert sein wollen, versuchen dennoch, Kursrücksetzer zu traden. Sie verkaufen in der Phase eines Abschwungs auch jene Aktien, die sie eigentlich langfristig besitzen möchten. Sie tun dies in der Hoffnung, die Aktien zu einem späteren Zeitpunkt günstiger zurückkaufen zu können.

Auf den ersten Blick scheint ein solches Verhalten erfolgversprechend zu sein ... Weiterlesen