So erfolgreich die Aurelius-Akte das Börsenjahr 2019 beendete hat, so enttäuschend verlief bislang das Börsenjahr 2020. Ausgehend von der zuvor erfolgreich verteidigten 50-Tagelinie war die Aktie im späten Dezember wieder hochdynamisch angestiegen. Das Hoch dieser Bewegung wurde am 2. Januar bei 39,82 Euro ausgebildet.

Seitdem bekommen die Bullen jedoch kein Bein mehr auf den Boden. Die Aurelius-Aktie ging schnell in