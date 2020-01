Nachdem die Beyond Meat-Aktie in den letzten Wochen ein todlangweiliges Investment war und ohne größere Schwankungen in einer Seitwärtsbewegung zwischen 84,50 US-Dollar auf der Ober- und 71,30 US-Dollar auf der Unterseite ihr Dasein fristete, ist der Wert in der Zwischenzeit wieder auf die Überholspur gewechselt.

Am 7. Januar starte eine dynamische Rallye. Sie führte den Kurs zunächst bis an die ... Weiterlesen