Was es alles gibt in der schönen, neuen Welt! Wussten Sie, dass die UN eine „Sonderberichterstatterin für außergerichtliche Tötungen“ (Agnès Callamard) in Diensten stehen hat? Die war nicht bei Illner, dafür aber eine „Militärsoziologin“ (Florence Gaub), eine Politologin und „Amerika-Expertin“, Constanze Stelzenmüller, der Politologe Arye Sharuz Shalicar und die Journalistin Sharzad Osterer vom BR. Diese

Der Beitrag Bei Illner: Maas als floskelnder Laienprediger erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Stephan Paetow.