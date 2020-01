Bellevue: Positives 2019 für Digital Health – was bringt 2020?

Wir erwarten weiterhin gute Resultate von Unternehmen wie Guardant Health (+107.9% im 2019), 10X Genomics (+95.5%), Dexcom (+82.6%), Inspire Medical (+75.6%) und Teladoc (+68.9%), die ihre Unternehmensstrategie sehr erfolgreich umsetzen. Grundsätzlich sind die Digital Health-Unternehmen in unserem Portfolio heute tiefer bewertet als vor einem Jahr, und der Grossteil der Portfoliounternehmen notiert deutlich unter den Jahreshöchstkursen von 2019. So handeln 65% des Portfolios (portfoliogewichteter Anteil) mehr als 10% und 28% des Portfolios sogar mehr als 30% unter den individuellen Höchstkursen des Jahres 2019. Oft sind die Kurskorrekturen durch leichte Verzögerungen im Produktezulassungsprozess (z.B. Tandem Diabetes) oder schwache Quartalsergebnisse (z.B. HMS Holdings) begründet.

In der Mehrzahl der Fälle handelt es sich unseres Erachtens jedoch um temporäre kurzfristige Effekte, welche den jeweiligen Investment Case nicht gefährden. Gerade bei einigen der kontrovers diskutierten Fällen sehen wir grosses Kurspotenzial im 2020. So verpasste Abiomed (-47.5% im 2019) die erfolgreiche Expansion in kleinere Herzzentren, wird aber 2020 von der erweiterten US-Vertriebsorganisation und dem Markteintritt in Japan profitieren können. Vocera (-47.2%) litt unter einem verlängerten Verkaufszyklus, bedingt durch die Neuausrichtung auf komplexe krankenhausübergreifende Software-Kommunikationsplattformen. Dieser Effekt jährt sich aber 2020 und im Ausgleich sollte dies zu höheren Umsätzen pro Kunde und einer langfristigeren Kundenbindung führen.

Ambu (-31.8%) erlebte ein dramatisches Geschäftsjahr mit einem CEO-Wechsel und der Neuausrichtung der Entwicklungspipeline sowie des Vertriebes in den USA. Das Unternehmen ist nun für 2020 optimal aufgestellt und erwartet die baldige Zulassung seines Einweg-Duodenoskop und weiterer wichtiger neuer Produkte. Glaukos (-3.0%) sieht sich erstmalig ernsthafter Konkurrenz im Kerngeschäft der mikroskopisch kleinen Stents zur Augeninnendrucksenkung Patienten ausgesetzt. Unseres Erachtens unterschätzen die Investoren jedoch das Marktpotenzial der Behandlung der Augenkrankheit Keratokonus massiv, das sich Glaukos 2019 durch die Avedro Akquisition erschlossen hat und nun erfolgreich vermarkten kann. Auch das Potenzial der Entwicklungspipeline mit iDose (ein miniaturisiertes Medikamentendepot, das direkt ins Auge implantiert wird) sowie die Entwicklung einer minimalinvasiven Augenbehandlung zur Korrektur von Alterssichtigkeit (ebenfalls basierend auf der Avedro Technologie) schätzen wir positiver ein.