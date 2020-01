Es ist geradezu eine Wunschvorstellung vom Trinken einen flachen Bauch zu bekommen, der zugleich auch den Durst stillen soll. Die Frage stellt sich, ob das so einfach möglich ist. Was hat es zum Beispiel mit dem grünen Kaffee auf sich? Spielt Schlaf wohl eine Rolle beim Abnehmen? Einige Abnehmtipps, die wir Ihnen heute vorstellen, sollen Abhilfe verschaffen und den Stoffwechsel auf Hochtouren bringen.

Detox-Wasser – besser als normales Wasser?

Man hat sicherlich schon davon gehört, dass Wasser nicht gleich Wasser ist. Das verfügbare Leitungswasser bietet sich ganz gut an, um seinen Durst zu stillen und verbraucht zugleich wenig Ressourcen. Daher müsste man das Detox-Wasser genauer unter die Lupe nehmen. Das Wort Detox bedeutet nichts anderes als entgiften. Über den Urin werden diverse Giftstoffe aus unserem Körper ausgeschieden, die zuvor in anderen Organen abgebaut wurden. Mit diesen Zutaten können Sie beispielsweise Detox-Wasser herstellen:

Rosmarin

Minze

Gurke

frische Beeren

tropische Früchte

Ingwer

Basilikum

Thymian

Salbei

Koriander

Durch die Einnahme des Detox-Wassers werden dem Körper viele verschiedene Vitamine und Mineralstoffe sowie Antioxidantien zugeführt. Die Antioxidantien Vitamin A und C schützen vor allem vor freien Radikalen. Ein gesunder Körper, mit angekurbeltem Stoffwechsel, hat es auch leichter Fette zu verbrennen. Besonders entscheidend ist dabei die Auswahl der Zutaten, da jede ihre eigene Wirkung hat. Wer keine Früchte oder Kräuter daheim hat, kann auch zu hochwertigem Wasser greifen. Meistens ist das Wasser mit vielen Mineralstoffen, Vitaminen und einem hohen Sauerstoffgehalt versehen und hat eine effektive Wirkung auf den Körper. Beispielsweise spezialisieren sich Firmen wie die Sanpuro auf Premiumwasser.

Grüner Kaffee – eine trendige Alternative am Morgen?

Die Deutschen sind Weltmeister im Kaffeetrinken, und so beginnt der frühe Morgen mit einer heißen Tasse Kaffee. Darauf folgen dann meistens weitere Tassen. Besonders weit verbreitet sind die braunen Bohnen und werden gerne gesehen. Jedoch machen auch ganz andere, grüne Bohnen die Runde und sehen gleichzeitig exotisch aus. Abgesehen vom Aussehen unterscheiden sie sich nicht besonders von gewöhnlichen Bohnen. Diese enthalten die sogenannte Chlorogensäure, die im Körper die Fettverbrennung angekurbelt wird.

Da beim typischen Röstvorgang die Extrakte verloren gehen, verkauft man sie als Kapsel oder Pulverform. Laut Studie des TV- Arztes Dr. Oz wurden 100 seiner übergewichtigen Fernsehzuschauer unter die Lupe genommen. Jeder seiner Probanden nahm die Pillen vor jeder Mahlzeit zu sich. Das Resultat dieser Studie war, dass die Testpersonen ein Kilo in zwei Wochen verloren.

Sport für zuhause – für die Sportmuffel

Für die Leute, die sich nur schleppend in ein Fitnessstudio bringen, gibt es auch zahlreiche Alternativen. Denn überfüllte Kurse und lange Wartezeiten an den Geräten gehören schon fast zum Alltag. Die kostengünstigere Alternative stellen sogenannte Fitness-Apps dar. Gerade in Zeiten des hohen Arbeitspegels sind Fitnessstudiobesuche sehr zeitaufwendig, somit können auch Work-outs für zu Hause sehr hilfreich sein. Innerhalb von wenigen Minuten werden Schritt für Schritt Übungen zum Nachmachen gezeigt, sodass man relativ gut mitkommt.

Über Nacht ein paar Pfunde runter

Es klingt zu schön, um wahr zu sein, über Nacht ein paar Pfunde zu verlieren. Indirekt ist dies auch gut möglich, wenn man sich an wichtige Tipps hält. Während wir schlafen, ist der Regenerationsstoffwechsel dafür verantwortlich, die Zellen zu reinigen und zu reparieren. Dafür benötigt er als Energiequelle hauptsächlich Fett, was dem Abnehmen einen Schritt näher kommt. Jedoch kann alleine der erholsame Schlaf eine enorme Fettverbrennung in dem Körper bewirken, dazu gehört auch eine ausgewogene Ernährung. Um das Verdauungssystem zu entlasten, empfiehlt sich, eiweißhaltige Lebensmittel zu sich zu nehmen.

Weiterlesen: