nova funds GmbH: Gesundheitsaktienfonds nova Steady HealthCare mit FundAward 2020 ausgezeichnet

Gesundheitsaktienfonds nova Steady HealthCare mit FundAward 2020 ausgezeichnet

München, 29. Januar 2020 - Die auf den Gesundheitssektor spezialisierte Fondsboutique und Investmentberatung nova funds GmbH (nova) gab heute bekannt, dass der Gesundheitsaktienfonds nova Steady HealthCare (nova SHC) mit dem €uro-FundAward 2020 des Finanzen Verlags ausgezeichnet worden ist. Die Auszeichnung wird für die Fonds mit der besten Performance in unterschiedlichen Anlagekategorien verliehen.

nova-Geschäftsführer und -Gründer Dr. Andreas Bischof kommentiert: "Wir freuen uns sehr über die Verleihung des €uro-FundAwards 2020. Nach dem 5 Sterne-Rating von Morningstar und der €URO-FondsNote 1 bestätigt diese weitere Auszeichnung einmal mehr die besonderen Qualitäten von nova SHCs mittel- bis langfristiger Anlagestrategie, in Aktien besonders schwankungsarmer und gleichzeitig wachstumsstarker Gesundheitsfirmen zu investieren. Im Unterschied zu anderen Gesundheitsfonds investiert nova SHC dabei nicht in Biotechnologie- oder klassische Pharmafirmen, sondern konzentriert sich vielmehr auf diejenigen Bereiche des weltweiten Gesundheitssektors, die von typischen Gesundheitsfonds vernachlässigt werden. Mit Erfolg, wie auch diese Auszeichnung belegt."





nova-Geschäftsführer Oliver Kämmerer fügt hinzu: "Wir sind stolz darauf, dass der risikoaverse Fonds nova SHC - gemessen an seiner Wertentwicklung - zu den Top 3 der Aktienfonds im Bereich Pharma und Gesundheit gehört. Seit Auflage der Publikumstranche im April 2015 erzielte nova SHC eine annualisierte Rendite von ca. 7 % und konnte dank seiner wohldurchdachten und konsequent umgesetzten Anlagestrategie auch im Vergleich zum Sektorindex glänzen. Diese guten Ergebnisse verdeutlichen, dass nova SHC mit seinem konzentrierten Portfolioansatz eine interessante Alternative zu typischen Gesundheitsfonds darstellt."