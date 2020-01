Der DAX kann sich zum Wochenausklang nicht über 13.200 Punkten halten. In unserem Turbo-Dienst hatten wir am Donnerstag bei rund 13.150 Punkten einen Long-Trade etabliert. Die positiven Vorgaben aus den USA mit einer starken Rally in den Feierabend und guten Amazon-Zahlen helfen dem DAX nicht. Dennoch: In Kursschwäche kaufen Sie den Bull GB7PUR. Über 13.250 Punkten wird der Bear GD697A wieder interessant.