In einem Beitrag zum Coronavirus in China las ich auf fr.de, dort sei in den sozialen Medien das Misstrauen gegenüber der „offiziellen Botschaft“ der politischen Führung groß. Besonders drei Passagen stachen mir ins Auge: »Der 66-Jährige (Präsident Xi Jinping) hat wie kein zweiter Herrscher seit Mao Tsetung den Führerkult um sich ausgebaut, die Macht innerhalb

Der Beitrag Xi Jinping und Angela Merkel stets dabei, „die Anleitung zur öffentlichen Meinung zu stärken“. erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Dr. habil. Aloysius Hingerl.