Notleidende Kredite und Überkapazitäten belasten das Wachstum in China

Stockholm (www.aktiencheck.de) - Chinas Wirtschaft, der Motor der Weltwirtschaft, stottert, so Sébastien Galy, Senior-Makrostratege bei Nordea Asset Management.Vom Handelskrieg mit den USA und dem Corona-Virus abgesehen, sei ein Großteil der Gründe dafür strukturell bedingt. Doch auch faule Kredite in den Bilanzen chinesischer Banken und Überkapazitäten in einzelnen Sektoren würden dazu beitragen. [ mehr