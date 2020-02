Aktie im 'Tesla-Style' mit zukunftsweisender Meldung! Kursexplosion am Montag!?

Wie Tesla im Alleingang die Autobranche beeinflusst hat, so wird dieses Unternehmen wohl eine andere Branche revolutionieren und da ich stehe mit meiner Meinung nicht alleine da.

Für mein Gefühl ist der Erfolg der kanadischen Drone Delivery Canada (WKN: A2AMGZ) und somit auch den Geldbörsen der Aktionäre so gut wie sicher. Beinahe ein Garant dafür sind u.a. hochkarätige „Helfer“, die sich jedes Start-up wünschen würde, aber eben nur dieses Unternehmen hat. Niemand hat so viel Fachwissen und bringt diese Expertise mit sich. Das ist wohl nur einer der Gründe, warum professionelle und seriöse Analysten das Kursziel für diese Aktie um ein Vielfaches (375%) höher sehen als den derzeit gehandelten Preis.

Als „Last Mile“ wird in der Logistik der Weg von großen Verteilzentren zum Kunden definiert. Dieser ist oft der teuerste Part in der Beförderung von Gütern. Drone Delivery Canada (WKN: A2AMGZ) hat eine spektakuläre Verbesserung – die Beförderung von Gütern mittels Drohne – bereits mit einem amtlichen Siegel für die Zulassung versehen.

Verträge mit verschiedenen Unternehmen bzw. ganzen Städten wurden bereits abgeschlossen, die sich in den kommenden Wochen und Monaten als Umsätze niederschlagen werden, die sich schnell bis zu einer Größe von bis zu 180 Mio. CADentwickeln dürften.

Wer könnte sich im Metier der Güterbeförderung besser auskennen als der ehemalige CEO der kanadischen Post, Deepak Chopra, der in seiner „Amtszeit“ den verstaubten Post-Dino in ein modernes Logistikunternehmen verwandelte. In punkto Luftfracht ist wohl Tim Strauss, amtierender Vizepräsident der Cargo Sparte von Air Canada, nicht zu schlagen. Beide sind maßgeblich an der Entwicklung von Drone Delivery Canada (WKN: A2AMGZ) von einem konzeptionellen Unternehmen hin zu einer Umsatz- und Gewinnmaschine beteiligt.

NEWS-FAZIT

Nachdem die Sparrow-Drohne schon von den Behörden zugelassen ist, sucht das aufstrebende Unternehmen Drone Delivery Canada (WKN: A2AMGZ) nun die Zulassung seiner „Monsterdrohne“ mit einer Nutzlast von 180 Kilo, genannt Condor. Diese Drohne sieht eigentlich nicht mehr aus wie eine Drohne im herkömmlichen Sinne, sondern eher wie ein kleiner Helikopter, der von einer Gasturbine betrieben wird. Dies ermöglicht auch den sehr hohen Aktionsradius von 200 Kilometer und die hohe Geschwindigkeit von 120 km/h – ideal für kanadische Verhältnisse!

Die Zulassung der Condor-Drohne ist sicherlich ein Knackpunkt für Drone Delivery Canada (WKN: A2AMGZ), speziell mit dem Hintergrund, dass man mit dem Flughafen von Edmonton in Kanada schon einen Vertrag über die Bereitstellung von Drohnendienstleistungen an Luftfrachtkunden für die Weiterbeförderung abgeschlossen hat.

Diese News kommt sicherlich auch für „Eingeweihte“ überraschend und deshalb sehe ich in der Folge starke Auswirkungen auf die Aktie. MEINUNG AUTOR

DRONE DELIVERY CANADA CORP.*

Das Unternehmen hat in den letzten Jahren ein Flugleit- und Überwachungssystem für Frachtdrohnen entwickelt (FLYTE), welches mittlerweile auch mit einem US-Patent abgesichert ist. Die kanadischen Behörden haben nach zahlreichen Tests ihren Sanktus erteilt und die erforderlichen Betriebsgenehmigungen, sowohl für das Überwachungssystem als auch für die „Sparow“ genannte Drohne, ausgestellt.

MILLIARDEN-CONNECTION

Das Unternehmen hat eine 10-jährige Vertragspartnerschaft mit Air Canada unterzeichnet, bei welcher der Airlinegigant seinen Kunden exklusiv die Serviceleistungen von Drone Delivery Canada (WKN: A2AMGZ) – also die Beförderung von Gütern mit Frachtdrohnen – auf bis zu 150.000 Flugrouten [!!!] anbieten wird.

Um diesen Service reibungslos anbieten zu können, hat Drone Delivery Canada ein rund 1.500 m² großes, modernst ausgestattetes Mission Control Center in Vaughan bei Toronto errichtet, von dem aus bis zu 1.500 Drohnen gleichzeitigund weltweit überwacht werden können.

DIE VÖGEL HEBEN AB!

Sparrow, Robin und Condor heißen die drei Drohnengrößen, mit denen sich Drone Delivery Canada (WKN: A2AMGZ) derzeit beschäftigt. Die Sparow-Drohne mit einer Nutzlast von rund 4 Kilogramm ist von den kanadischen Behörden bereits zugelassen worden. Die Robin-Drohne mit einer Nutzlast von 12 Kilogramm und der große Condor mit einem Traggewicht von 180 Kilo sind sicherlich als die nächsten Zertifizierungsmeilensteine zu erwarten.

Zu sehen: Die Condor Drohne von Drone Delivery Canada. Quelle: Itbusiness.com

KOMMERZIALISIERUNG STARTET JETZT!

Drone Delivery Canada gab die Fertigstellung des neuen kommerziellen Betriebszentrums bekannt, das global das erste seiner Art ist. Das „Mission Control Center“ von Drone Delivery Canada (WKN: A2AMGZ) ist nun offen und einsatzbereit. Es ist eine rund 1.500 qm (16.000 Quadratfuß) große Anlage, in der bei voller Kapazität 1.500 Drohnen für gewerblich zahlende Kunden WELTWEIT verwaltet werden können. Drone-CEO Michael Zahra erwartet einen durchschnittlichen Umsatz pro Monat, Drohne und Route von 10.000 CAD.

Zu sehen: Das Drone Delivery Mission Control Center

Der Flughafen von Edmonton ist der erste Flughafen weltweit (der fünftgrößte Kanadas in punkto Passagier- und Frachtaufkommen), der seinen seinen Cargo-Kunden in Zukunft eine Schnittstelle zwischen den landenden Frachtflugzeugen und dem schnellen Weitertransport zu Verteilzentren mittels Drohne anbieten wird (Newslink)!

Weitere Vereinbarungen wurde mit den Unternehmen DSV, Vision Profile und der Stadt Mooshonee geschlossen.

BERECHNUNG KÜNFTIGER UMSÄTZE:

Selbst bei nur halber Auslastung von 750 Drohnen würde DDC trotzdem Umsätze nur so scheffeln:

750 Drohnen x 10.000 CAD = 7,5 Mio. Umsatz pro Monat = 90 Mio. CAD pro Jahr.

Bei Vollauslastung sind es sogar 180 Mio. CAD.

KANN EINE KANADISCHE AKTIE MIT TESLAS KURSGEWINNEN GLEICHZIEHEN?

Drone Delivery Canada Corp (TSXV: FLT) ist ein weniger bekanntes Start-up, das die größte Markt-Zerrüttung in der Logistikbranche seit Generationeneinleitet. VISHESH RAISINGHANI, 4.2.2020

KAUFEMPFEHLUNG:

Es ist noch gar nicht lange her, da legte das Analystenteam von Stifel das Kursziel für die Aktie auf 3,00 CAD fest. Die Experten erwarten in absehbarer Zeit einen Umsatz von 100 Mio. Dollar (CDN).

FAZIT

In den nächsten 5-10 Jahren wird es wohl keinen Flughafen in der westlichen Hemisphäre geben (wo Frachtflugzeuge landen), der nicht den Weitertransport mittels Drohne anbieten möchte. DDC ist als einziges Unternehmen in der Lage, die dazugehörige und speziell für diesen Zweck entworfene Drohnen-Überwachungsinfrastruktur bereitzustellen, die sich auch in die bestehende Luftraumüberwachung in Hochfrequenz-Flugbereichen integrieren lässt.

Das geniale an dieser Geschichte ist folgender Umstand: Möchte ein Kunde eine Flugroute haben, dann muss er sowohl die Infrastruktur wie Start- und Landeplattformen als auch die Drohnen selbst kaufen. DDC führt dann nur die Überwachung und Leitung der Drohnen durch, sodass man als ein hochprofitables SaaS (Software as a Service) Unternehmen fungiert – und dies funktioniert nicht nur national, sondern weltweit!

Ich kann Ihnen diese Chance nur zeigen, ob Sie diese wahrnehmen, liegt bei Ihnen!

Ihr

Helmut Pollinger

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei bullVestor definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

