In den letzten Wochen wurde es nach den China-Irritiationen, die den Januar-Kursverlauf prägten, um die Varta Aktie wieder etwas ruhiger. Eine zwischenzeitliche Erholungsbewegung mit einem Kursanstieg aus der starken charttechnischen Unterstützungszone bei 72,60/74,30 Euro heraus bis auf 90,90 Euro am 20. Februar wurde aber durch die Pandemie-Panik in den vergangenen Tagen zunichte gemacht. Heute erreicht Vartas Aktienkurs bei 74,10 ...