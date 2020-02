Heute Morgen dürfte es bei der Evotec Aktie noch einmal „zur Sache” gehen. Schlagzeilen in der Börsenpresse, ob ein „schwarzer Freitag” droht, schüren völlig unnötig die eh schon vorhandene Panik bei Anlegern. Nachdem Evotecs Aktie in den letzten beiden Handelstagen bei 21,04/21,42 Euro sich eine Chance auf eine Bodenbildung eröffnete, sind aktuelle Indikationen für die TecDAX-notierte Biotech-Aktie am Freitagmorgen eine ...