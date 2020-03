Durchschlagende News gibt es soeben beim Cannabisunternehmen Hollister Biosciences. Schon gestern wurde nach dem heftigen Covid-19-Dump am vergangenen Montag und der Unterzeichnung der Millionen-Akquisition von Venom der Turnaround getriggert. Der Markt ließ die Aktie des Marktführers in Kalifornien an der Heimatbörse um fast 20% zulegen. Heute dürfte nach der soeben veröffentlichten Meldung noch deutlich mehr drin sein: Denn alles sieht danach aus, dass Hollister jetzt auch in den Markt der Psychedelika – oder auch “Magic Mushrooms” genannt – einsteigt. An der Börse in Kanada gibt es derzeit einen regelrechten Run auf auf Psychedelika-Aktien, so wahrscheinlich heute auch auf Hollister:

Erst vor wenigen Tagen gab es einen Börsengang einer Psychedelika-Aktie in Kanada: Der Aktienkurs der kanadischen Champignon Brands legte Anfang März nach einem Millionen-IPO innerhalb nur weniger Tage um mehr als 100% zu und trotzte jeglicher Corona-Talfahrt.

Immer mehr Börsenanalysten rechnen bei Magic Mushrooms künftig mit einem vergleichbaren Boom wie wir ihn bei bei Cannabis-Aktien gesehen haben. Auch Investmentlegende Peter Thiel, der insbesondere durch Engagements bei PayPal und Facebook bekannt wurde, setzt heute auf medizinische Pilze, sog. “Magic Mushrooms” und hat in die Branche investiert. Die Pilze mit dem Wirkstoff Psilocybin sind vor allem als Rauschmittel bekannt, gelten mittlerweile aber als medizinische und therapeutische Hoffnungsträger zur Behandlung von Depressionen. Schon 2017 wurden weltweit Antidepressiva im Wert von circa 14 Mio. USD verkauft. Rund 300 Mio. Menschen sollten international an Depressionen leiden.

Hollister ist mit seiner Marke HashBone in Sachen Haschich-Prerolls bereits die Nummer 1 in Kalifornien. Mit dem Erwerb von Alphamind Brands will man jetzt auch bei diversen neuen “Pilzprodukten” mitmischen, wie das Unternehmen heute bekannt gab. Eine Absichtserklärung zur Übernahme wurde unterzeichnet. Wir rechnen für den heutigen Handel mit einem erneut ganz kräftigen Kursplus.

Hollister Biosciences*

WKN: A2PVHU

Börsenplätze: Frankfurt (Deutschland); CSE (Kanada, Heimatbörse)

– Breaking News:

“Die Forschung sieht LSD, MDMA, Psilocybin heute als ernstzunehmende Mittel gegen Traumata und Depressionen. Außerhalb des Labors versuchen viele auf eigene Faust, sich damit zu heilen”, schreibt Vice Deutschland zu diesem Thema. Der Universitätsprofessor und US-Bestsellerautor Michael Pollan geht davon aus, dass zukünftig medizinisch verordnete LSD- und Pilztrips zur “normalsten Sache der Welt” werden. Der Markt boomt. Hollister hat nun eine Absichtserklärung (LOI) zur Übernahme des Unternehmens Alphamind Brands unterzeichnet. Alphamind Brands entwickelt natürliche Gesundheitsprodukte auf Basis legaler Pilzsorten und führt in Zusammenarbeit mit akkreditierten Universitäten Forschungs- und Entwicklungsarbeiten durch, um Wirkstoffe auf Psilocybin-Basis für die Arzneimittelentwicklung zu entwickeln.

In der Meldung heißt es:

“Die „vertriebsbereiten“ Produkte des Unternehmens beinhalten flüssigen Cordyceps, konzentriertes Pilzpulver, Teemischungen und Schokolade auf Basis von Cordyceps, Löwenmähne, Chaga und Reishi, (Anm.: was so viel heißt, dass man bereits Produkte für den Verkauf entwickelt hat). Die sich in der Entwicklung befindlichen Produkte des Unternehmens beinhalten Sirupe, Elixiere, Kaltgetränke und Nasenspray.”

– Wir rechnen nun mit einer durchaus heftig ausfallenden Reaktion an der Heimatbörse!

Hollister: Auch ohne “Magic Mushrooms” gnadenlos unterbewertet!?

Aber auch ohne die soeben lancierte Meldung braucht man bei dieser Aktie nach bereits erfolgter Unterzeichnung einer definitiven Vereinbarung zur Übernahme des Arizona-Players Venom Extracts eigentlich nur zwei Zahlen zu vergleichen, um herauszufinden, dass in diesem Papier eine wahrscheinlich extrem hohe Gewinnchance schlummert:

Den aktuellen Börsenwert und den Umsatz, den Venom Extracts für 2019 ausgewiesen hat. Venom geht nun nach Unterzeichnung einer definitiven Vereinbarung zu 100% an Hollister Biosciences. 16,4 Mio. Dollar (CDN) Umsatz wurden 2019 generiert, zudem ein Millionengewinn ausgewiesen.

Die aktuelle Bewertung von Hollister liegt bei 10,3 Mio. Dollar (CDN), und das obwohl man neben der Venom-Übernahme bereits erfolgreich in Kalifornien THC-Produkte verkauft.



Tatsächlich werden die Produkte und die hierunter laut Unternehmensangaben Nummer-Eins-Marke unter den sog. Haschisch-Prerolls (HashBone) von Hollister in Kalifornien schon jetzt in 220 Stores in Kalifornien verkauft. NOCH immer dümpelt die Aktie aktuell bei Pennies vor sich hin. Wir hätten nach Bekanntgabe des fixen Übernahmedeals von Venom am vergangenen Wochenende für den Handel am Montag allein schon ein prozentual dreistelliges Kursplus erwartet. Fakt ist, dass es im Vormittagshandel auch schon um 40% nach oben ging, die Aktie aber im Laufe des Handelstags im Sog der “Corona-Talfahrt” mit heruntergezogen wurde. Wir sehen hierin eine außerordentlich große Chance für den Anleger, der von einem in unseren Augen sehr wahrscheinlich durchaus heftig ausfallenden Rebound ganz erheblich profitieren könnte. Schon am Dienstag machte die Aktie einen ganz deutlichen Sprung.

Hollister meldete am Freitagabend nach Börsenschluss in Übersee einen ultimativen Game-Changer-Deal: Quasi über Nacht wird Hollister zu einem Marktführer in gleich zwei US-Bundesstaaten: Kalifornien und Arizona! Hollister übernimmt die profitable Venom Extracts in einer 20-Mio.-Dollar-Transaktion (CDN).

Breaking News vom Wochenende:

Hollister Biosciences Signs Definitive Agreement to Acquire Venom Extracts With $16.4 Million in Revenue and $2.48 Million EBITDA

Im Erfolgsfall tun sich für den jetzt mutigen Anleger wohl gerade jetzt nach der gestrigen Talfahrt überproportional hohe Gewinnchancen auf: Dieses Unternehmen ist schon heute ein Marktführer in Kalifornien. Die Produkte und die hierunter laut Unternehmensangaben Nummer-Eins-Marke unter den sog. Haschisch-Prerolls (HashBone) werden schon jetzt in 220 Stores in Kalifornien verkauft. NOCH immer dümpelt die Aktie aktuell bei Pennies vor sich hin.

Übernahmedeal: Zweistellige Millionenumsätze und Gewinn

Die Übernahme des US-Arizona-Marktführers Venom Extracts soll in trockenen Tüchern sein. Eine definitive Vereinbarung wurde unterzeichnet, wie Hollister am späten Freitagabend bekannt gab. Venom hatte 2019 Rekordumsätze im zweistelligen Millionenbereich und einen Millionengewinn erzielen können.

Hollister bringt es aktuell auf eine Börsenbewertung von nicht einmal 6 Mio. Euro.

Venom Extracts ist einer der größten Erzeuger von Cannabisextrakten und bereits preisgekrönten Cannabisdestillaten im US-amerikanischen Arizona. Hollister Biosciences wird den Arizona-Marktführer jetzt in einer 20-Mio.-Dollar-Transaktion (CDN) übernehmen. Hollister-Gründer Carl Saling will die Venom-Produkte im nächsten Schritt auch nach Kalifornien und die bereits erfolgreich eingeführten Hollister-Produkte auch nach Arizona bringen. Mit Kapitalinjektionen und einer geplanten Expansion könnten sich die Umsätze schnell vervielfachen.

Gemeinsame Sache mit Cannabis-Legende in den USA

Hollister selbst dürfte in diesem Jahr ohnehin in Kalifornien erhebliche Umsätze erzielen, lanciert man diverse neue Produkte im größten US-Cannabismarkt, und dies mit einer der bekanntesten Cannabislegenden der Vereinigten Staaten: Tommy Chong. Googlen Sie und Sie werden fündig!

“(…) eine der führenden Personen in der amerikanischen Cannabis-Bewegung.” – Wikipedia

Genau mit diesem Tommy Chong bringt Hollister die Tinktur Full Spectrum Elixir 1:1 von “Tommy Chong‘s Cannabis” auf den Markt, wie das Unternehmen schon Anfang Februar bekannt gab. Genauer gesagt soll die Tinktur bereits im März (also in diesem Monat) in allen Hollister-Vertriebsstellen erhältlich sein. Zunächst sollen 25.000 Einheiten produziert und zu einem Preis von 70 Dollar (US) pro Einheit verkauft werden. Weitere Produktlancierungen sollen in diesen Wochen und Monaten folgen (MiniBones von HashBone, Rebel Hemp-Hanf-Prerolls etc.), wie im Monat Februar vermeldet wurde.

Vertriebsnetzwerk von heute schon 220 Stores in Kalifornien

Hollister hat also schon jetzt Produkte in 220 Stores im US-Cannabis-Mekka Kalifornien, ist dort mit seiner Marke HashBone schon heute die Nummer 1 unter den Haschisch-Prerolls. 2,5 Milliarden USD setzten Retailer 2018 mit Cannabisprodukten in Kalifornien um (in Washington waren es gerade einmal 1 Milliarde, in Oregon 0,6 Mrd. USD). Schon bis 2022 sollen die Umsätze in Kalifornien auf rund 7,7 Mrd. USD heranwachsen.

Hollister hat zahlreiche neue Produkteinführungen anstehen und befindet sich gerade im Stadium, einen Markführer in einem anderen US-Bundesstaat zu übernehmen. Der Deal wurde am Freitagabend fixiert.

In unseren Augen ist die Aktie von Hollister bei einem aktuellen Kurs von 0,10$ (CDN) ein wahrhaftiges Schnäppchen, wenn man die bisherigen Fakten und die wohl zweifellos herausragenden Aussichten des Unternehmens betrachtet.

Selbst eine defizitäre Aurora Cannabis, die inzwischen wohl ein Sanierungsfall ist (CEO zurückgetreten), bringt es dennoch noch immer auf eine Bewertung im Milliardenbereich. Hollister verbucht große Erfolge in Kalifornien und ist jetzt gerade dabei, ein hochprofitables Unternehmen mit zweistelligen Millionenumsätzen aus Arizona zu schlucken, bringt es aber aktuell nicht einmal auf eine Bewertung von 11 Mio. Dollar (CDN). – Eigentlich unglaublich, aber zeitgleich auch eine unserer Meinung nach großartige Chance für Anleger, die jetzt auf einen potenziellen Turbo-Turnaround der Aktie spekulieren. Und diese Spekulation drängt sich unseres Erachtens jetzt auf, könnten in diesen Tagen neben der Venom-Übernahme noch weitere Megaevents beim Unternehmen anstehen, die diesen Turnaround triggern: Zahlreiche Produktlancierungen wurden bereits angekündigt! Die jetzt angekündigte Übernahme von Alphaminds gibt zusätzlich einen ganz erheblichen Spekulationsspielraum.

Die Hollister-Story

Hollister Biosciences ist das erste Unternehmen, das im kalifornischen Hollister eine Lizenz für die Produktion und den Vertrieb von Cannabisprodukten erhalten hat. Das Unternehmen ist erst seit Ende 2019 an der Börse und die verschiedenen THC-Produkte von Hollister sind schon heute in über 200 Stores in Kalifornien erhältlich! Die Produkte und das Branding sind überzeugend, das Vertriebsnetzwerk mit jetzt schon fast 170 Store gewaltig. Noch in diesem Jahr sollen es laut Hollister-Gründer Saling 350 werden.

Hollister ist Erfinder von HashBone, laut eigenen Aussagen derzeit die Nummer 1 der Haschisch-Pre-Rolls (vorgerollte Joints) in Kalifornien

Tatsächlich legt das Management von Hollister ein atemberaubendes Tempo hin, hat es neben der Marke Hollister noch vier weitere Markenprodukte im Programm, u.a. auch einen ganz speziellen Tee (Rebel Tea unter der Handmarke Rebel Hemp, komplett aus Hanf gebraut und jetzt bereits erfolgreich in Las Vegas eingeführt) oder auch eine CBD- Tinktur für Hunde (Purity Penibles). HashBone ist laut eigenen Angaben (siehe soeben lancierte Meldung) die kalifornische Nummer 1 unter den vorgerollten Hasch-Joints (da dürfen wir auf die nächsten Quartalszahlen gespannt sein).

Die Zielgruppe für Hollister Biosciences und seine THC-Produkte ist derzeit der größte legale Cannabismarkt der Vereinigten Staaten: Kalifornien! 2,5 Milliarden USD setzten Retailer 2018 mit Cannabisprodukten in Kalifornien um (in Washington waren es gerade einmal 1 Milliarde, in Oregon 0,6 Mrd. USD). Schon bis 2022 sollen die Umsätze in Kalifornien auf rund 7,7 Mrd. USD heranwachsen. Jetzt soll mit der Übernahme von Venom Extracts in Arizona ein weiterer Markt hinzukommen!

Neben THC auch Hanf und somit die gesamten USA im Visier

Das Hollister-Management ist clever, denn mit der Gründung der Rebel Hemp Company zielt man mit seinen einzigartigen Hanfprodukten neben den THC-Produkten von Hollister (Kalifornien) auch auf die gesamten USA ab, ein Markt, der bis 2024 auf rund 20 Mrd. USD heranwachsen soll. Hollister ist nicht nur clever, was seine Planung angeht, sondern auch strikt bei der Umsetzung: Die ersten THC-Produkte von Hollister können schon heute in 220 Verkaufsstellen in ganz Kalifornien erstanden werden und erfreuen sich laut CEO und Gründer Carl Saling bereits großer Beliebtheit. Erst im Februar wurde auch die Einführung des neue Hanf-Joints von Rebel Hemp bekannt gegeben.

Bis Ende 2020 will Hollister-Gründer Carl Saling mit seinen THC-Produkten bereits in mindestens 350 Stores sein. Die Umsätze dürften in die Höhe schellen. Mit der jetzt finalisierten Millionenakquisition von Venom Extracts dürfte die Aktie wohl bereits sehr kurzfristig auf einem völlig anderen Niveau notieren.

Unsere Einschätzung:

Wir glauben, dass Anleger, die jetzt die Hollister-Aktie im Depot haben, bereits im Laufe der nächsten Tage einen “Depotboost” von womöglich sogar mehreren hundert Prozent verbuchen könnten. Anleger der frühen Stunde dürften bereits zeitnah durch das Triggern einer Turnaroundrallye absolut überdurchschnittlich profitieren. Die jetzt angekündigte Übernahme von Alphaminds gibt zusätzlich einen ganz erheblichen Spekulationsspielraum.

Informieren Sie sich hier selbst über Hollister Biosciences:

Webseite: https://hollistercannabisco.com

Filings (Börsenbehörden Kanada): www.sedi.ca

Mit besten Empfehlungen

Ihnen wie immer viel Erfolg!

Ihr inult-Team

www.inult.com



HIER geht es zum Aktienkurs von Hollister Biosciences.

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei inult definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

