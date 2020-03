EZB: Anleger suchen und finden das Haar in der Suppe

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat gestern beinahe sämtliche Markterwartungen erfüllt. Sie springt der Wirtschaft mit einem ganzen Maßnahmenbündel bei. Erstens bleibt der Leitzins (für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte) erwartungsgemäß auf dem historisch niedrigen Niveau von 0 %. Zweitens werden die Anleihekäufe kräftig ausgeweitet. Bis zum Jahresende kauft die EZB zusätzliche Wertpapiere im Volumen von 120 Milliarden Euro, wobei es keine konkrete Aufteilung je Monat (bislang 20 Milliarden) gibt. Und drittens wird es für Banken neue Liquiditätsspritzen sowie günstigere Bedingungen für bereits geplante Liquiditätsgeschäfte geben, um den Kreditfluss an die Wirtschaft zu stützen. Dabei nimmt die Notenbank insbesondere kleinere und mittelgroße Firmen in den Fokus, die wegen der Virus-Krise in Bedrängnis geraten.

Anleger suchen sich das Haar in der Suppe

Einziges Manko: Der für die Banken relevante Einlagezins wurde nicht weiter abgesenkt. Hier hatte der Markt eine Reduzierung um 0,1 Prozentpunkte auf -0,6 % erwartet. Doch eigentlich ist dies eine positive Nachricht. Denn man hatte diesem Negativzins eher eine schädliche Wirkung unterstellt, insbesondere natürlich für die Finanzbranche. Und ob und inwieweit ein noch niedrigerer Einlagezins überhaupt dazu hätte beitragen können, die vom Coronavirus verursachten Probleme zu lösen, steht auf einem ganz anderen Blatt.