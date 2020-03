Die Berliner wallstreet:online AG stockt ihre Beteiligung an der wallstreet:online capital AG auf eine Mehrheit aus. Der Vorstand habe mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, „die von zwei Aktionären eingeräumte Option zum Erwerb von ca. 146.000 Aktien an der wallstreet:online capital AG (Ad hoc-Mitteilung vom 14. August 2018) auszuüben”, teilt das Unternehmen am Mittwoch mit.Der Kaufpreis soll bei 3,7 Millionen Euro ...