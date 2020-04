Durch den Verkauf von insgesamt 9.093 Unzen Gold im letzten Quartal des Jahres 2019 generierte Fiore Bruttoeinnahmen in Höhe von 13,1 Mio. USD.

Mit Fiore Gold (ISIN: CA31810L1085 / TSX-V: F) stellen wir Ihnen heute einen aufstrebenden, kanadischen Goldproduzenten vor, der über eine Produktionsausweitung und das Hinzufügen neuer Reserven nicht nur profitabler werden möchte sondern so auch die Minenlaufzeit deutlich verlängern möchte.

Bevor wir nun näher auf das Unternehmen eingehen, schauen Sie sich bitte die Investoren Präsentation an. Vorgestellt von Gastgeber Jochen Staiger (Swiss Resource Capital AG) und gehalten von CEO Tim Warman.

Schauen wir uns das Unternehmen doch einmal genauer in der Gesamtbetrachtung an und beginnend mit der Pan Mine in Nevada

Die Pan-Mine ist eine Carlinartige Tagebaugrube im Osten von Nevada, etwa 28 km südöstlich der Stadt Eureka, auf dem produktiven Goldtrend Battle-Mountain - Eureka.

Fiores Vorgängerunternehmen GRP Minerals kaufte die Mine 2016 aus der Insolvenz für rund 5 Millionen US-Dollar und startete sofort ein Programm zur Behebung der betrieblichen Probleme, die die Mine unter den Vorbesitzern betroffen hatten. Diese Korrekturmaßnahmen umfassten:

Ein 15.400-Meter-Programm mit Infill-Bohrungen, um die Geologie besser zu definieren und das Vertrauen in die Bodenschätze und -reserven zu stärken

Beauftragung von SRK mit der Durchführung einer neuen Machbarkeitsstudie und einer Ressourcen- und Reserven Schätzung auf der Grundlage der neuen Bohrungen sowie von Informationen, die während früherer Bergbaubetriebe in Pan gewonnen wurden.

Sanierung des vorhandenen Laugungskissens zur Behebung der früheren Probleme mit geringer Permeabilität, die unter dem vorherigen Betreiber bestanden hatten

Eröffnung der Nordgrube und Einführung einer Mischstrategie mit felsigem und tonreichem Erz, um sicherzustellen, dass Permeabilitätsprobleme nicht erneut auftreten

Verbesserte Probenahmeverfahren für die Sortenkontrolle

Inbetriebnahme des Kontrolllabors vor Ort

Beauftragung eines Geologen mit der Überwachung der Sortenkontrolle und der geologischen Kontrolle des Bergbaus

Verbesserte Betriebsverfahren auf dem Laugungspad und in der ADR-Anlage

Die aktualisierte Ressourcenschätzung umfasst gemessene und angezeigte (M + I) Ressourcen von 27,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,49 g / t und 432.000 Unzen Gold sowie abgeleitete Ressourcen von 7,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,45 g / t mit 110.000 Unzen Gold (Tabelle 1). Die aktualisierte Ressourcenschätzung hat dazu geführt, dass in der Kategorie M + I fast 19 Monate Bergbau erschöpft und in der Kategorie Inferred ungefähr 38.000 Goldunzen (abzüglich Erschöpfung) hinzugefügt wurden.