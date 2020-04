FACC ist von der aktuellen Krise massiv getroffen. Damit teilt man das Schicksal aller Zulieferer in der Luftfahrtbranche. Die Probleme in der Branche könnten sich über Jahre hinziehen, eine Normalisierung ist derzeit nicht in Sicht. Fast alle Fluggesellschaften haben daher eine zu große Flotte. Viele Neubestellungen von Maschinen dürften daher abgesagt werden. Die Flugzeugbauer werden mit Kürzungen in der Produktion reagieren. ...