Spätestens seit seiner Rede an der Sorbonne weiß die europäische Öffentlichkeit, dass sich Frankreichs junger Präsident als Vordenker Europas sieht und la Grande Nation wieder zur unbestrittenen europäischen Führungsmacht machen will. Im Elysée-Palast belächeln die ehrgeizigen Mitstreiter Macrons die abwartend behäbigen Reaktionen aus dem Nachbarland östlich des Rheins. Macron will mehr Europa. Und mehr Europa

Der Beitrag Macron befiehlt, Deutschland folgt? erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Markus C. Kerber.