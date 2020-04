Die Aussichten für die Profitabilität der Commerzbank schwinden immer weiter. Durch Corona wird dies noch einmal verschärft. Kreditausfälle werden wahrscheinlicher, die Unsicherheiten steigen an. Rote Zahlen in 2020 und 2021 können nicht mehr ausgeschlossen werden.Die Analysten der Deutschen Bank bestätigen in dieser Situation die Halteempfehlung für die Aktien der Commerzbank. Das Kursziel für die Papiere der Commerzbank ...