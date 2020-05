Ist dieser Tweet 100% wert? Mit der Wunderwaffe gegen COVID-19...

SARS-CoV-2 durch Haustiere übertragen, SARS–CoV-2 könnte jedes Jahr wiederkehren, SARS–CoV-2-Immunisierung fraglich… Die Meldungen, die derzeit durch die Presse geistern, zeichnen ein depressives Bild. Natürlich gibt es auch positive Nachrichten, aber dennoch glaube ich, dass uns das Thema Covid-19 noch einige Zeit begleiten wird.

Aufgrund der sich abzeichnenden Andauer dieser Thematik könnte die Andeutung eines kurz bevorstehenden Ereignisses die Aktie von InnoCan Pharmaceuticals (WKN: A2PSPW) erneut beflügeln, wenn diese die Runde macht. Aber dieses Unternehmen steht glücklicherweise nicht nur auf diesen einem Covid-19-Fuß, sondern zeigt sich vielmehr als stabiles “Dreibein”.

In den Fokus der Anleger geriet die Aktie von InnoCan Pharmaceuticals (WKN: A2PSPW) erst kürzlich mit der Ankündigung, dass man mit CBD beladenen Exosomen (Stammzellen Teilchen) den Kampf gegen Covid-19, aber auch gegen Alzheimer und Epilepsie aufnehmen will. Schenkt man den Aussagen von InnoCan Pharmaceuticals (WKN: A2PSPW)-CEO Iris Bincovich glauben, dann steht der symbolisch so wichtige Start der wissenschaftlichen Bemühungen kurz bevor.

[twitter]

I am eagerly to start the scientific work, together with Prof. Offen, with #CBD loaded exosomes to fight #Covid-19, #Alzheimer and #Epilepsy! Stay tuned, we are close... #InnoCan https://t.co/YXF725gkDO