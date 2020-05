Perspektiven für Investments: Corona-Pandemie verlagert den Schwerpunkt auf ESG

Durch die Corona-Krise sind ESG-Kriterien wie Katastrophenvorsorge oder die Absicherung von Gesundheitsrisiken in den Fokus von Anlegern gerückt. Der Klimaschutz hingegen hat an Aufmerksamkeit verloren. Die Chancen von ESG-konformen Investments skizziert Maarten Bloemen von der Templeton Global Equity Group.Die Corona-Pandemie hat die Bedeutung von ESG-Faktoren unterstrichen, weil sich gezeigt hat: Diejenigen Unternehmen, die besser auf das Management von Risiken vorbereitet sind, überstehen Krisen besser. So hat sich beispielsweise eine starke Katastrophenvorsorge einschließlich des Lieferkettenmanagements für Unternehmen bewährt.ESG-konforme Anlagen sind über die vergangenen Jahre immer beliebter geworden. Die Corona-Krise hat die Aufmerksamkeit der Investoren...