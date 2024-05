Nachdem der Kupferpreis ab Februar 2022 korrigierte, ist er in jüngster Vergangenheit wieder stärker angezogen. Allein in den letzten zwölf Monaten waren es in US-Dollar gerechnet etwa 22,52 Prozent (29.04.2024). Derzeit scheint ein neues Allzeithoch in greifbarer Nähe.

Welche Faktoren den Kupferpreis treiben

Kupfer ist nicht nur aktuell, sondern bereits seit Jahrzehnten ein sehr gefragtes Metall. Lag sein Preis 1959 bei nur 0,29 US-Dollar, sind es heute 4,57 US-Dollar je Pfund (29.04.2024).

Die größten Konsumenten sind Länder wie China, Japan, Indien, Südkorea und Deutschland. Eine zuletzt wieder leicht anziehende chinesische Wirtschaft ist somit ein Grund für den jüngsten Preisanstieg. Aber auch Japan, Indien und Südkorea benötigen zunehmend größere Kupfermengen.

Das Industriemetall findet in vielen verschiedenen Wirtschaftsbereichen Verwendung. Dazu zählen beispielsweise der Wohnungsbau, die Elektrotechnik, der Elektroniksektor und nicht zuletzt die erneuerbaren Energien.

Die Energiewende führt zu einem deutlichen Ausbau von Wind- und Solaranlagen als auch entsprechender Netze, wofür Kupfer essenziell wichtig ist. Das Metall steckt aber auch in Smartphones, Computern und vielen weiteren elektronischen Geräten.

Darüber hinaus ist Kupfer ein bedeutender Bestandteil von Batterien und Elektromotoren, die aufgrund des Elektroautotrends zunehmend nachgefragt werden. Ein letztes Beispiel ist der Ausbau des Mobilfunknetzes auf 5-G-Standard, bei dem auch Kupfer zum Einsatz kommt.

Neben der steigenden Nachfrage kam es zuletzt auch zu Angebotsproblemen. So wurde die weltgrößte Kupfer-Tagebaumine Cobre Panama stillgelegt, in Sambia führten Stromausfälle zu Produktionsunterbrechungen und in Südamerika beeinträchtigten politische Proteste den Abbau.

Zu den weltgrößten Kupferproduzenten gehören die Länder Chile, Peru, Demokratische Republik Kongo, China, USA, Russland, Russland, Indonesien, Australien Sambia und Mexiko.

Kupfer-Aktien

Rohstoffaktien unterliegen einer sehr hohen Volatilität. Grund sind starke Gewinnfluktuationen, die mit den Preisschwankungen einhergehen.

Das aktuell weltgrößte Kupfer-Abbauunternehmen ist Codelco (Chile), das jedoch verstaatlicht und somit nicht über die Börse investierbar ist.

An zweiter Stelle folgt der amerikanische Konzern Freeport-McMoRan. Er ist zudem der weltgrößte Produzent des seltenen Metalls Molybdän, das in der Industrie Verwendung findet. Darüber hinaus zählt Freeport-McMoRan zu den wichtigsten Goldproduzenten. Ihm gehört unter anderem die weltgrößte Goldmine Grasberg in Papua (Indonesien).

An dritter Stelle folgt die australische BHP Group. Neben Kupfer fördert das Unternehmen wichtige Rohstoffe wie Eisenerz, Kohle, Nickel, Mangan, Erdöl und Aluminium, ist in 20 Ländern aktiv und beschäftigt etwa 80.000 Mitarbeiter. Die größten BHP-Kupferminen befinden sich in Chile, Peru und den USA.

An vierter Stelle folgt der in der Schweiz ansässige Clencore-Konzern. Er ist im Bergbau und im Rohstoffhandel aktiv und fördert wichtige Rohstoffe wie Kohle, Kupfer, Zink und Nickel.

Weitere bedeutende börsennotierte Kupferproduzenten sind Southern Copper, First Quantum, Zijin Mining, KGHM Polska Miedź, Rio Tinto und Anglo American.

Kupfer-ETCs

Börsengehandelte Rohstoffe (ETCs) sind über die Börse wie Aktien oder ETFs investierbar und vollziehen mittels Swaps die Wertentwicklung von Rohstoffen.

Ein Beispiel ist der WisdomTree Copper-ETC. Er bildet den Bloomberg-Copper-Index nach, besitzt eine jährliche Gesamtkostenquote von 0,49 Prozent, wurde im September 2006 in Jersey aufgelegt und verwaltet derzeit etwa 1,17 Milliarden Euro (29.04.2024). Das Währungsrisiko ist nicht abgesichert, sodass die Wert- der Kupferpreisentwicklung in US-Dollar entspricht.

Eine zweite Möglichkeit ist WisdomTree Copper - EUR Daily Hedged. Er vollzieht den Kupferpreis in Euro und schneidet deshalb bisher schwächer als WisdomTree Copper ab. Dies könnte auch ein Grund dafür sein, dass hier nur 34 Millionen Euro investiert sind (29.04.2024). Der ETC wurde im Mai 2012 in Jersey aufgelegt, bildet den Bloomberg Copper (EUR Hedged) Index nach und kostet Investoren jährlich ebenfalls 0,49 Prozent der Anlagesumme.

Rohstoff-Fonds

Anleger, die noch breiter gestreut nicht nur in Kupfer, sondern auch in weitere Rohstoffe investieren möchten, finden in unserem Artikel Top Fonds Rohstoffe - Eine oft unterschätzte Vermögensklasse sowohl Rohstoff-Aktien- als auch direkt investierende Fonds.

Fazit

Kupfer gehört zu den weltweit wichtigsten Industriemetallen, dessen Nachfrage stetig steigt. Deshalb scheinen aktuell neue Höchstkurse nur eine Frage der Zeit.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte

