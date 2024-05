Damit bleibt es jetzt der australischen BHP überlassen, entweder ein noch besseres Angebot zu unterbreiten oder den größten Deal der Branche seit einem Jahrzehnt zu verpassen. Interessiert ist der Bergbauriese vor allem an den südamerikanischen Kupferanlagen von Anglo. Durch sie würde BHP zum weltweit größten Kupferproduzenten werden, neben seinem umfangreichen Portfolio an Eisenerz und Kohle. Der Konzern würde nach einer erfolgreichen Akquisition etwa 10 Prozent des Kupfer-Marktes kontrollieren.

Es gibt jedoch Spekulationen, dass noch andere Unternehmen an Anglo interessiert sein könnten. So soll der Schweizer Rohstoff-Händler Glencore eine Übernahme geprüft haben und auch der Hedgefonds Elliott soll eine Beteiligung erworben haben. Das Angebot löst auch Vorhersagen aus, dass es in der Branche zu noch mehr Fusionen und Übernehmen kommen könnte.

Am Markt war mit einer Ablehnung schon gerechnet worden, die Aktien beider Konzerne reagierten kaum auf die Nachricht. Anglo-Aktien büßten in London knapp 0,4 Prozent ein, während die in London gehandelten Aktien von BHP um 0,3 Prozent fielen.

Auch das neue Angebot von BHP enthielt die Bedingung, dass Anglo seine südafrikanischen Einheiten vor der Übernahme abspalten müsse. Anglo hat diese Struktur abgelehnt. Nun ist es an dem kleineren Bergbaukonzern, seinen Aktionären zu zeigen, wie er eigenständig mehr Wert schaffen kann. Die Top-Manager beider Unternehmen sind diese Woche auf einer Konferenz in Miami.

Eine erfolgreiche Übernahme würde eine Rückkehr zu groß angelegten Geschäftsabschlüssen für Marktführer BHP bedeuten, der in den letzten Jahren unter dem CEO Mike Henry seinen Appetit auf transformative Übernahmen wiederbelebt hat.

BHP, mit einer Marktkapitalisierung von etwa 145 Milliarden US-Dollar, hat Kupfer zu einem zentralen Bestandteil seiner Strategie gemacht und darauf gewettet, dass das Angebot mit der Nachfrage nach Metall für den Bau von Elektrofahrzeugen, Solaranlagen und Hochspannungskabeln nicht mithalten kann.

