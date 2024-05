Platin und Palladium erholen sich

Die fundamentalen Aspekte zu Platin und Palladium wurden in den Kommentaren „Ist Palladium bereit für das Comeback oder ein fallendes Messer?“ und „Setzt Platin nun zur Erholungsrallye an?“ ausführlich beleuchtet.

In den letzten Handelstagen konnten sowohl Platin als auch Palladium aus charttechnischer Sicht wichtige Akzente setzen. Platin und Palladium kehrten in den vierstelligen Preisbereich zurück. Das entspannte die prekäre charttechnische Lage. Für Palladium könnte es jetzt in Richtung 1.100 US-Dollar weitergehen. Platin hat nunmehr die Chance, die Erholung in Richtung April-Hoch bei 1.130 US-Dollar auszudehnen. Ähnlich wie Gold und Silber profitier(t)en auch Platin und Palladium von der Schwäche des Greenbacks.