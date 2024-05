Obwohl Anglo das neueste Angebot als zu kompliziert ablehnte, signalisierte das Unternehmen die Bereitschaft, die Gespräche fortzusetzen. BHP beschrieb sein verbessertes Angebot als "final", zeigte sich jedoch bereit, das Aktienverhältnis weiter zu erhöhen oder anderweitig zu verbessern, falls der Vorstand von Anglo eine Empfehlung für ein höheres Gebot aussprechen oder ein Konkurrenzangebot erhalten sollte.

Die Aktien von Anglo American wurden zuletzt mit einem Minus von 2,4 Prozent bei 26,22 Pfund gehandelt, was kaum eine Veränderung im Vergleich zu den Nachrichten zeigt und weit unter dem Wert von BHPs Angebot liegt.

"Wir haben bisher Fortschritte in diesen Themen gemacht und sind zuversichtlich, dass innerhalb der nächsten sieben Tage eine Lösung gefunden wird", erklärte BHP.

Die Ankündigung verlängert einen Monat voller Spannungen, der die Bergbauwelt in Atem hielt und Spekulationen auslöste, dass Rivalen von BHP mit konkurrierenden Angeboten in den Ring steigen könnten. Anglo hatte bereits zweimal frühere Vorschläge von BHP abgelehnt, die eine Aufspaltung und anschließende Übernahme des Unternehmens vorsahen, und stattdessen einen eigenen radikalen Umstrukturierungsplan vorgestellt.

Übernahmegesetze

Die Neuigkeiten fallen zusammen mit der bevorstehenden Frist gemäß den britischen Übernahmegesetzen, nach denen BHP sich entweder zu einem Angebot bekennen oder sechs Monate warten muss. Anglo hat auch einer Verlängerung der Frist bis zum 29. Mai zugestimmt.

Das Tauziehen um die Zukunft von Anglo spielt sich vor dem Hintergrund steigender Kupferpreise ab, die durch spekulative Investitionen auf zukünftige Knappheiten getrieben werden und die Futures an der London Metal Exchange auf ein Rekordhoch trieben.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

