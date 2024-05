"Wir sehen eine Rückkehr zu den niedrigeren Inflationswerten des letzten Jahres", erklärte Jerome Powell, der Vorsitzende der Federal Reserve, in einer kürzlichen Ansprache. Er prognostiziert, dass die monatliche Inflation bald das niedrigere Niveau erreichen werde.

Dieses überraschende Szenario verstärkt die Erwartungen der Finanzmärkte, dass die US-Notenbank bereits im September mit der Senkung der Zinsen beginnen könnte. Derzeit verharrt der Benchmark-Zinssatz der Zentralbank bei 5,25 bis 5,50 Prozent.

Experten zufolge wird die Inflation weiterhin hauptsächlich von Dienstleistungsanbietern wie Kfz-Versicherungen, Wohnraum und Gesundheitsdiensten getrieben, die sich an die gestiegenen Kosten anpassen müssen. Die Annahme ist, dass sich der Inflationsdruck im laufenden Quartal abschwächen und sich die Preise dem 2-Prozent-Ziel der Federal Reserve annähern werden.

Diese Nachricht kommt als Erleichterung, besonders nachdem jüngste Daten einen Anstieg der Erzeugerpreise im April gezeigt hatten. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Federal Reserve in Anbetracht dieser Entwicklungen positionieren wird. Der nächste Zinsentscheid der Fed findet am 12. Juni statt.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

