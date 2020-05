PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Mit deutlichen Kursgewinnen sind Europas wichtigste Aktienmärkte die neue Handelswoche gestartet. Zusätzliche Corona-Lockerungen in vielen Ländern, die weitere Erholung der Ölpreise sowie verhalten positive Konjunktursignale aus Japan sind Börsianern zufolge für die Aufwärtsbewegung verantwortlich. Japan war wegen der Corona-Krise im ersten Quartal zwar in eine Rezession gerutscht, Ökonomen hatten jedoch einen noch stärkeren Rückgang befürchtet.Für Optimismus sorgte auch Fed-Chef Jerome Powell, der für die US-Wirtschaft bereits im Sommer eine Erholung erwartet.

Der EuroStoxx 50 kletterte bis zum Mittag um 2,09 Prozent auf 2828,68 Punkte. In Paris zog der Cac 40 um 2,07 Prozent auf 4366,31 Punkte an. Der FTSE 100 in London gewann 2,14 Prozent auf 5924,15 Zähler.