Haemato hat am Montag Zahlen zum ersten Quartal 2020 vorgelegt. Das Berliner Unternehmen meldet einen Umsatzanstieg von 48,4 Millionen Euro auf 60,6 Millionen Euro, allerdings auch einen Rückgang beim operativen Gewinn. Auf EBITDA-Basis sei der Quartalsüberschuss von 1,36 Millionen Euro auf 0,95 Millionen Euro gefallen, heißt es am Nachmittag in einer Mitteilung von Haemato.„Die Bereinigung des Produktportfolios im ersten ...