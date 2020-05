Um 10 Prozent steigt der Umsatz bei Encavis im ersten Quartal auf 65,2 Millionen Euro an. Das operative EBITDA verbessert sich um 13 Prozent auf 50,6 Millionen Euro. Beim operativen EBIT geht es um 20 Prozent auf 28,1 Millionen Euro nach oben. Je Aktie melden die Hamburg einen Gewinn von 0,08 Euro, im Vorjahr waren es 0,05 Euro. Das ist ein Plus von 60 Prozent.Weitere Zahlen veröffentlicht Encavis am 27. ...