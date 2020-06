Eine starke Erholungsbewegung und der Abschluss einer potenziellen Doppelboden-Formation bei der TUI Aktie prägten die Bewegungen in den letzten Tagen, bevor am Mittwoch deutliche Gewinnmitnahmen einsetzten. Nun könnten (!) die Gewinnmitnahmen abgeschlossen sein.Nach den massiven Gewinnmitnahmen, die den Handel in der TUI Aktie in der zweiten Hälfte der vergangenen Woche prägten, könnte nun wieder Stabilität in den Aktienkurs des ...