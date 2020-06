Wirecard – die 100 wackelt!

Wirecard kann zum Wochenbeginn etwas freikämpfen und auf ein “Nach-KPMG-Hoch” bei rund 97,50 Euro steigen. Shortseller dürften ihre Positionen reduzieren, was auch an den hohen Leihgebühren für die Aktie liegt. Wirecard gehört nicht nur in Sachen Volatilität zu den Spitzenreitern. Shortseller zahlen hohe Prämie für die Aktie. Eine Auswertung der volatilsten Aktien haben wir unseren Abonnenten in der vergangenen Woche geschickt. Erfreulich ist uns spekulativer Top-Pick der vergangenen Wochen. Der Stay-High SR618L zieht deutlich an und wir haben am Dienstag zu Gewinnmitnahmen geraten. Wir rechnen bis zum 18.06 mit einem weiteren Kampf zwischen Bulle und Bear. Unsere Abonnenten konnten nun 80 Prozent Gewinn im Schein realisieren. Weitere spekulative Tradingideen erhalten Sie Wirecard kann zum Wochenbeginn etwas freikämpfen und auf ein “Nach-KPMG-Hoch” bei rund 97,50 Euro steigen. Shortseller dürften ihre Positionen reduzieren, was auch an den hohen Leihgebühren für die Aktie liegt. Wirecard gehört nicht nur in Sachen Volatilität zu den Spitzenreitern. Shortseller zahlen hohe Prämie für die Aktie. Eine Auswertung der volatilsten Aktien haben wir unseren Abonnenten in der vergangenen Woche geschickt. Erfreulich ist uns spekulativer Top-Pick der vergangenen Wochen. Der Stay-Highzieht deutlich an und wir haben am Dienstag zu Gewinnmitnahmen geraten. Wir rechnen bis zum 18.06 mit einem weiteren Kampf zwischen Bulle und Bear. Unsere Abonnenten konnten nun 80 Prozent Gewinn im Schein realisieren. Weitere spekulative Tradingideen erhalten Sie hier im Börsendiens t. Testen Sie uns unverbindlich!

der DAX zieht zum Wochenauftakt weiter an und dürfte bald die 12.000er-Marke kassieren. Im Fahrwasser klettert auch Wirecard. Mit knapp 96 Euro liegt die Aktie jetzt am „Nach-KPMPG-Hoch“. Wie wir wissen, haben sich viele von euch bei Wirecard eingedeckt und auch bei den spekulativen Produkten zugegriffen. Wir würden nun zu Gewinnmitnahmen raten. So zum Beispiel beim Stay-High SR618L der seit der Empfehlung rund 80 Prozent im Plus ist. Wir versuchen immer aus einer Position der Stärke heraus zu agieren und nun kann man bei Wirecard das erhöhte Kursniveau nutzen, um das Risiko im Portfolio etwas zu reduzieren. Unten findet ihr noch einmal unser jüngstes Video und den kompletten Produktkasten…

Video vom 29.05: